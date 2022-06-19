警冚3賭檔 共拘69人

黃大仙警區特別職務隊及特遣隊人員前日下午約3時半，在新蒲崗一工廠大廈單位搗破百家樂賭檔，檢獲近40副啤牌、總值約96萬元賭款及籌碼等，拘捕26歲姓李男子及27歲姓梁男子，他們分別涉嫌經營賭博場所及協助經營賭博場所；3男20女（27至84歲）涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人同時涉嫌違反限聚令被發定額罰款通知書。

檢逾百萬元賭款籌碼 疑犯全涉犯聚收告票

油尖警區特別職務隊人員前晚約10時在區內展開「犁庭掃穴」及「雷霆2022」行動，搗破位於上海街131至133號住宅單位的賭檔，檢獲4部釣魚機及約1000元賭款，拘捕43歲外籍女子，她涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外兩名外籍女子、一名外籍男子及一名內地男子（33至47歲）則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。他們同時涉嫌違反第599F章，被發定額罰款通知書。被捕內地男子另涉非法入境。

油尖警區重案組人員則在新填地街搗破賭檔，檢獲約40萬元現金、兩張賭枱及10部電視，拘捕兩男一女負責人（17至49歲），他們涉嫌經營賭博場所及違反第599F章。另外，10男26女（18至76歲）涉嫌在賭博場所內賭博被捕，他們同時涉違反限聚令，被發定額罰款通知書。