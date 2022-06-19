兒「在家挑戰」獲獎 父：最佳父親節禮物

【明報專訊】香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心早前因應全港中小學及幼稚園提早放「暑假」，設計「身心守護隊@6weekchallenge」計劃，昨日舉辦頒獎禮，表揚成功在家完成6周挑戰的參賽小學生。今天是父親節，有得獎小朋友的父親說因工作需深夜才回家，故此珍惜與子女相處的光陰，又說兒子得獎是最佳的父親節禮物。
葉兆輝：父親對兒子建自信尤有關係
中心總監葉兆輝表示，留意到一般雙職家庭中，母親仍主導照顧子女的角色，但他強調父親的管教和照顧對小孩身心發展亦有着重要影響，尤其對男孩日後建立自信有直接關係，父親不可把教導子女的責任推給妻子。
第五波新冠疫情肆虐時，全港中小學及幼稚園提早於3月至4月放「暑假」，突如其來約6周的特別假期打亂了不少兒童和家長的生活規律，故中心特意以正向心理學及身、心、社模型作骨幹，為小學生設計為期6周的在家挑戰計劃，例如讓小學生與家人合作做家務等，挑戰完成後家長可於「身心守護隊」周曆簽名，並上載到中心網頁作記錄。
聖家學校小四生鄭駿熙因完成六周的挑戰，及上載一幅自己在家閱讀圖書的相片，分別獲得「圓滿」及「網上人氣」兩獎。駿熙父親鄭先生表示，適逢父親節，兒子獲獎可算是送給他的一份禮物。
正職是廚師的鄭昨特意請假出席頒獎禮，他說兒子平日性格較內向，得悉兒子經校內老師推薦參加是次計劃，又在眾多參賽者中脫穎而出，令他十分開心。
夜歸父難陪子女 稱平日盡量抽空
因工作關係，鄭先生平日多是晚上10時才下班，回家時子女多已熟睡，或只能與他們短暫交流，而每晚子女給他的一個擁抱，對他而言尤其珍貴。他說自己未能經常陪伴3名子女，日常主要靠太太全職照顧家庭，但平日仍會盡量抽空出席親子活動。
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