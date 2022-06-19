兒「在家挑戰」獲獎 父：最佳父親節禮物

葉兆輝：父親對兒子建自信尤有關係

中心總監葉兆輝表示，留意到一般雙職家庭中，母親仍主導照顧子女的角色，但他強調父親的管教和照顧對小孩身心發展亦有着重要影響，尤其對男孩日後建立自信有直接關係，父親不可把教導子女的責任推給妻子。

第五波新冠疫情肆虐時，全港中小學及幼稚園提早於3月至4月放「暑假」，突如其來約6周的特別假期打亂了不少兒童和家長的生活規律，故中心特意以正向心理學及身、心、社模型作骨幹，為小學生設計為期6周的在家挑戰計劃，例如讓小學生與家人合作做家務等，挑戰完成後家長可於「身心守護隊」周曆簽名，並上載到中心網頁作記錄。

聖家學校小四生鄭駿熙因完成六周的挑戰，及上載一幅自己在家閱讀圖書的相片，分別獲得「圓滿」及「網上人氣」兩獎。駿熙父親鄭先生表示，適逢父親節，兒子獲獎可算是送給他的一份禮物。

正職是廚師的鄭昨特意請假出席頒獎禮，他說兒子平日性格較內向，得悉兒子經校內老師推薦參加是次計劃，又在眾多參賽者中脫穎而出，令他十分開心。

夜歸父難陪子女 稱平日盡量抽空

因工作關係，鄭先生平日多是晚上10時才下班，回家時子女多已熟睡，或只能與他們短暫交流，而每晚子女給他的一個擁抱，對他而言尤其珍貴。他說自己未能經常陪伴3名子女，日常主要靠太太全職照顧家庭，但平日仍會盡量抽空出席親子活動。