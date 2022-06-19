睹狗捱打失救致死 誓不離棄毛孩

傻媽的狗場比很多狗場都整潔衛生，她說，新收留的狗會留在「隔離區」14天，被打、被捕獸器夾到或被車撞傷等的受傷狗會在「傷殘區」休養，等候醫療程序，「病患區」則住有抽筋、斷肢和具攻擊性等問題的狗，面積最大的「一般區」則住有其他狗。

傻媽盡心照顧狗，緣自她對狗的無限感情。她說，過去曾在十號風球下到古洞餵流動狗，眼見狂風暴雨之中，牠們依然守在路邊等她，令她動容；多年前她曾救下被人打至右眼失明的狗「抱抱」，與牠一起的「細B」亦被打至重傷，她報警後卻因「細B」是「證物」，未能帶走醫治，最終不治，令她悲慟不已，誓言不會離棄「毛孩」。

稱政府動保不足 傷病狗多遭人道毁滅

她又說，政府對動物的保護不足，很多病狗傷狗若送往漁護署或愛護動物協會處理，或落得人道毁滅的下場，若她無法在區內經營狗場，河壩村內村民放養的狗，或會因年老村民不懂照顧，「有病不懂得醫，找漁記（漁護署）就『啪』（打針人道毁滅）了牠」。

經營狗場非常困難，除了資金是一大障礙，傻媽說，狗場形象差，亦有條件極差的「地獄狗場」，要說服業主租地亦不易，唯有邀請對方到狗場參觀，「請他們來看，不會臭，很乾淨」；另一大問題是申請興建狗場須符合多個部門的要求，一般場主需很長時間才掌握政府的要求，冀當局提供協助。