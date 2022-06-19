新北發展多棄養 狗場收倉狗增2/3 臨收地逼遷百犬 覓有心人現轉機

明報記者 曾偉龍 區慧盈

黃女士退休前在古洞一間酒樓任職經理，「落場」後會餵飼流浪狗，幫助絕育和救走受傷的狗，將牠們安置到古洞一間木廠內，並負責醫療費用。她因愛狗救狗的傻勁，被同事戲稱「傻媽」。

傻媽約10年前遷到粉嶺河壩村，人宅狗場二合為一，但狗增至約41隻時，狗籠疊到七八層，遂於2017年租用村內1.2萬方呎土地，動用33萬元積蓄，一手一腳搭建「傻媽流浪貓狗之家」收養受傷的流浪狗，並辭職全力照料，其後因狗增多，再動用強積金和眾籌資金擴展。

狗場現有83隻狗，另有22隻貓和7隻老狗居於傻媽家中。她又協助照顧河壩村內和附近貨倉30多隻狗和村內10多隻流浪貓。

場主：土地升值 增業主收地誘因

狗場土地原獲良心業主以每月1500元租出，但業主家族發生爭地糾紛，庭外和解下，傻媽須於下月19日前遷出，5年心血恐付諸東流。狗場接近新界北發展區範圍，傻媽說不清楚業主家人沉默數十年，為何現時才爭地，但發展計劃令周邊土地升值，確會增加業主收地作其他發展的誘因，「一些地主覺得皇后山起了屋，便覺得（河壩村）土地值錢」。

傻媽得悉「逼遷」消息後，腦袋一片空白，但時間緊迫，全力在坪輋和打鼓嶺覓地讓狗場繼續營運，「無論如何都不會放棄『毛孩』，一定會想辦法」，亦考慮申請延遲調遷，爭取時間。她不滿政府沒有政策安置受發展影響的動物，「人就有人幫，動物就無人理」，促政府為狗場預留偏遠土地，並推監管制度，協助合格狗場營運，取締「地獄狗場」。她又痛批棄養者，要求政府重罰。

她又說，坪輋和打鼓嶺一帶現有約十一二個狗場，擔心政府收地令其他狗場倒閉；而棕地、寮屋被收回，看門狗或被棄養，「（貨倉場主）只當（狗）是工具，不做便會丟棄……上樓就不會帶狗去」，料更多「倉狗」流離失所。

劉國勳倡規劃階段留地收容動物

協助傻媽的立法會議員劉國勳昨表示，已覓到私人地主願以象徵式每月少於100元租出場地，面積達3萬方呎，為現時約3倍。他說，由於有關土地屬農業用途，稍後將向城規會申請改劃用途至動物寄養所，預計申請最快兩個月內獲批，故須向「傻媽流浪貓狗之家」業主爭取延長兩個月搬遷期限。

劉說，新界北發展規模大且速度快，寮屋和棕地都養了不少貓狗，勢造成流浪動物，建議政府在規劃階段預留土地作動物收容所，因狗場需大幅土地及遠離民居等，若非提前規劃，場主難物色土地。

發展局：兩中心助發展區動物領養

發展局回覆稱，現有兩家動物福利機構獲資助以短期租約用地興建領養中心，加強東北新發展區等地的動物領養工作，其中一個已投入服務，另一個今年內開展，預計一年內完成。