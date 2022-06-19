基層不滿公院服務 社協促設專責機構

社協於4月27日至5月31日以電話及網上問卷形式訪問241名會員及與社協有聯繫的其他組織成員，受訪者主要為65歲以上長者。

調查顯示，73.9%表示有需要時會先考慮到公營醫療機構求診，選擇私家診所的只有19.5%。調查同時發現，逾半受訪者不滿現時公立醫院普通科門診及急症室的服務，當中原因主要包括難以預約診症及輪候時間過長等。

婆婆白內障「未熟」需排一年

患有白內障的73歲馮婆婆表示，常因視力模糊而跌倒，雖曾到公立醫院求醫，惟當時醫生稱其白內障「未熟」需排期輪候約一年，更說若輪候期間情况突然惡化，會建議她「衝急症」。由於公院排期需時，她一度考慮轉至私家診所治療，但僅是單眼手術便要價1.5萬元，對已退休的她而言太昂貴。

社協幹事彭鴻昌認為，調查結果反映弱勢社群對健康資訊的認識不足，令基層求醫無門，未能及時獲得適切服務。社協促政府成立專責機構管理基層醫療系統，並加入包括醫療專業、社會服務專業及病人組織代表等各方持份者，令資源分配更完善。