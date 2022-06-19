羅致光料失業率年底跌穿4%

稱跌幅較預期好 對經濟謹慎樂觀

羅致光表示，今次失業率跌幅明顯，年底跌穿4%的機率相當高，雖然國際環境帶來不明朗因素，但是他對前景「謹慎地樂觀」。羅致光表示，最大風險是目前疫情正輕微反彈，惟引述港大估計現時香港已有300多萬人曾染疫，故有保護屏障，同時汲取第五波教訓，應對第六波時會有更好準備。

病假修例倘可追溯 或毁勞資協商

另外，《2022年僱傭（修訂）條例草案》上周三立法會三讀通過，僱員因遵守隔離令、檢疫令或圍封檢測規定以致缺勤將被視為病假，惟不設追溯期，早前受影響僱員未受保障。羅致光對此表示，如修訂後有追溯力，過往勞資雙方爭拗後透過互諒互讓所得的解決方法也會變成不合法，設追溯力並不合理。至於僱主要求僱員於檢疫期間在家工作是否合法，他稱需由勞資審裁處判決。

羅致光又表示，前年疫情開始時已經留意到有關法例上的問題，惟因上屆立法會押後換屆，工作排山倒海，一直未能處理該法案。他表示相關的修例工作延誤，影響很多打工仔，「如果要道歉應該由我去道歉」。

至於立法會三讀通過取消強積金對冲，他說花了兩年草擬法案，同樣因立法會押後換屆，今年才可提交立法會，形容「如釋重負」。

近日疫情反彈，被問到會否為院舍院友設接種第三劑疫苗時間表，羅稱不少院友打了第一針和第二針不久，不宜短時間內再接種，又引述最新數字稱，90%院舍院友已打第一針，相信本月底接近93%

距離政府換屆不足兩周，羅致光回顧本屆任期工作時，表示不願自我評價，但是感謝同事努力，不論福利或勞工政策，「新措施破晒紀錄」，過去5年工作比回歸以來任何一段時間的總和更多。