體育園申400外勞 稱本地招聘不理想

啟德體育園回應查詢稱，曾舉辦共4周的本地公開招聘，但反應未達預期目標，主要因項目所需有關工種的技術工人供應比較缺乏，加上本港其他工程承建商也爭相聘請所需熟練工人追趕進度，使人手供應更為緊張。

消息：工友不知招聘 料勞處不批

本報接獲消息人士稱，啟德體育園已向勞工處提交申請，並將引入約400名外勞，主要涉及消防及冷氣等工種。據了解，體育園目前已招聘約百名本地勞工，預計尚有約400多個空缺。消息人士又稱，體育園舉辦的招聘會時間偏短，不少工友對招聘不知情，甚至從媒體才獲悉體育園曾舉辦招聘會，加上有關工種條件不吸引，導致招聘成效不理想。消息人士又預計，有關申請最終獲批機會不大。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，目前不清楚體育園已聘請多少本地員工，將了解事件。他又稱，會向體育園了解聘請外勞原因，研究本地勞工市場是否未能滿足有關空缺。

勞處：全面評估因素及勞顧會意見

勞工處表示，啟德體育園工程承建商在「補充勞工計劃」下提交了輸入勞工申請，涉及與機電相關工種，仍在處理中。處方又稱全面評估各項因素及勞工顧問委員會委員所提供意見和理據後，才會決定批准或拒絕申請。

翻查資料，2017至2021年「補充勞工計劃」下建造業獲批輸入勞工人數中，以2018年批出最多，有589人，2021年僅6人。