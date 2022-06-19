暴動附近 女生藏燃料萬用刀囚18月 同官同理大外藏武年初判3月 稱應罰更重

案發同日及同區有另一宗暴動案，有另外兩被告亦被控管有攻擊性武器罪成，今年初同由林偉權判刑，相關控罪各判監3個月。林官昨稱現時看來當日應就藏武罪對兩人判較高刑罰。

無證據參與案中動亂 暴動罪脫

被告郭凱盈（現年21歲）被裁定於2019年11月18日在彌敦道後巷，管有一把萬用刀及一罐打火機燃料。法官引述辯方求情稱，被告年輕和初犯，於被捕後停學和在食堂上班，事隔兩年已經作出深切反省，在求情信中表示服刑後將繼續學業，返回人生正軌。

法官較早時裁決指出，被告當日配備頭盔和防毒面罩，她告訴值日官右腳遭橡膠子彈打傷，故此認為被告參與過某場非法集結及曾經身處在某暴動範圍。但是當晚尖沙嘴多處均發生動亂，無證據顯示被告參與控罪中所指的暴動或為他人把風，因此判暴動罪脫。

官指中彈顯曾處暴動現場 須加刑

法官昨日判刑時認為，被告管有的萬用刀和126毫升打火機燃料，是打算在任何非法集結或暴動中使用。被告當時在「暴動之夜」攜有物品，她曾在某暴動現場遭警方橡膠子彈射傷；她於事發凌晨4時跑進後巷，雖然彌敦道的暴動沒延伸至後巷，但被告在上述時空管有該些物品屬加刑因素。

法官又提及，他今年初審理的理大外9人油麻地暴動案判刑，其中兩被告暴動罪成判監38個月（見表），他們分別藏有剪刀和打火機燃料，以及六角匙和士巴拿，被控管有攻擊性武器罪成各被判監3個月，考慮到整體量刑原則後終判監40個月。

法官表示，現時看來他應就藏武罪判處較高刑罰，但將大部分刑期與暴動罪同期執行。

法官接納被告因社會不良氣氛而不智犯案，涉案物品數量不算多，惟在當時暴動背景下，案情變得嚴重，須加重刑責。就管有攻擊性武器罪以9個月、管有物品意圖損壞財產罪以15個月為量刑起點，分別加刑3個月和5個月後，就被告年輕和同意部分案情各下調兩個月，同期執行，共監禁18個月。

就管有攻擊性武器罪，最高判刑為監禁兩年；管有物品意圖損壞財產罪則可判監10年，而在區院最高刑期為7年。

同案另3人暴動罪脫

被告郭凱盈與原本同案4名男被告分案處理，該4人為學生勞俊坤、測量員黃新民、客戶服務員連潤發及電工鄭信達。除連潤發暴動及使用蒙面物品罪成外，其餘3人暴動及使用蒙面物品罪名不成立；勞俊坤另承認未能出示身分證被罰款。

【DCCC 460/2021】

明報記者

（反修例風暴）