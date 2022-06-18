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【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬

【明報專訊】賽馬會公布一系列慶祝香港回歸25周年活動，重頭戲當然係7月1日舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」，重點賽事包括「香港共慶回歸25周年盃」，總獎金315萬元，遲啲仲會有六合彩「回歸金多寶」，據了解，回歸金多寶會喺6月27日（周一）攪珠，估計頭獎基金有8000萬元，預計最快下周二（21日）當晚六合彩攪珠後，回歸金多寶就會開售。

馬會一系列活動慶回歸

馬會仲有一系列社區活動、網上遊戲，其中由藝術家馬興文同學生創作嘅「小龍馬」藝術作品，將喺香港唔同地點展出，包括沙田馬場、大館等。市民仲可以上馬會網頁，投選「25年我最難忘賽馬時刻」，喺20匹經典冠軍馬嘅影片中，揀選其中一段，當中包括原居民、精英大師等。

新聞處網展 25年大事記無提示威

另外，政府新聞處整嘅「香港特區成立25周年網上展覽」噚日推出，展覽設5個展區，分為「認識《基本法》」、「《香港國安法》及完善選舉制度」、「新氣象　新未來」、「香港回歸二十五載大事回顧」及「互動留影」。Emily到大事回顧展館，回歸25年來每年嘅大事記多數都係重要基建落成、同內地簽署合作協議、運動員為港爭光等，示威等爭議事件則冇提到，2019年不見反修例風暴，但有區選投票率創歷史新高。

相關字詞﹕六合彩 回歸25周年 賽馬會

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