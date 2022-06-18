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2022年6月18日星期六
港聞二
故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
的士捱撞 天橋邊翻側
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
尊子漫畫
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
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認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
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投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
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