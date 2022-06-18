投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月

官指本案削弱社會對法律專業人士信心

被告張有洪（70歲）承認於2014年10月15日至20日犯下盜竊罪，同月23日辭任執業律師。

法官邱智立判刑時稱，涉案振興城市投資項目（Cities Uplifting Program，下稱CUP）是明顯騙局，聲稱利潤是當時美國短債回報的200多倍，被告亦曾稱CUP實屬騙案。對於辯方稱，被告為免被發現識破詐騙才按集團指示協助投資，邱官反駁稱被告曾拒絕CUP的安排。

邱官不接納被告犯案是為補償其他投資者損失的說法，認為他為自身利益及冀取回資金。邱官提及被告的座右銘為「凡事都不可虧欠人」，但諷刺的是他導致事主損失慘重。

案情指，事主X投資美國一項聲稱受紐約聯邦儲備銀行監管的CUP項目，投資者75天內可每日獲2000萬美元利潤。被告以律師身分託管X投資的1000萬美元，但被告擅自將該筆款項轉帳至另一名投資者。

案發前，被告在CUP投資1350萬美元，之後分別向香港警方及赴美向FBI舉報CUP為騙案。據悉，有涉案者遭美國當局起訴。

【案件編號：HCCC 350/20】