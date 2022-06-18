失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2月至4月的5.4%，下跌至3月至5月的5.1%；就業不足率由今年2月至4月的3.8%，下跌至3月至5月的3.5%。失業人數由2月至4月的20.61萬跌到3月至5月的19.14萬；同期就業不足人數亦由14.2萬跌至13.04萬。

13萬人就業不足跌0.3百分點

大部分行業失業率下跌，零售、住宿及膳食服務業3月至5月合計失業率為8.8%，較2月至4月跌1.2個百分點。餐飲服務活動業跌幅最大，跌1.9個百分點至11.0%；藝術、娛樂及康樂活動業亦跌1.6個百分點至10.1%。零售業失業率跌0.9個百分點至7.4%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預計，最新失業率呈跌勢，數字反映放寬社交距離措施的影響，失業救濟和保就業計劃亦開始到位。他預期下次公布的失業率有望跌穿5%，但跌至4%或以下水平，或需數個月時間。

黃家和：料業界繼續請人

李又表示，恢復晚市和復辦小型宴會對食肆有重要影響，令業界增人手需求；近期多場演唱會復辦，籌辦演場會的支援人員復工，也令藝術、娛樂及康樂活動行業失業率有顯著跌幅。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，放寬措施後，餐飲業失業率大跌屬預期之內，但仍處於高位。他指出，5月母親節及周末市民有報復式消費，同時4月政府發放電子消費券，刺激餐飲業生意，業界開始招聘人手。他說，預料業界會繼續請人，第五波疫情期間有約5萬名飲食業員工轉行，令部分食肆要加薪請人。

黃說，第五波疫情前，大型宴會對酒樓生意重要，需動用大量人手，惟目前宴會人數限於120人，人手需求較以往低，因此他期望政府再放寬宴會人數。現時疫情回升，黃憂當局再收緊社交距離措施，屆時食肆將難以經營。

議員籲需要時再推失業支援

勞聯立法會議員林振昇認為，近日疫情反彈，令下半年就業市場有隱憂，促政府適時援助失業者，包括有需要時推出新一期臨時失業支援計劃，以及延長百分百擔保個人特惠貸款計劃。