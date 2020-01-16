卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人

搗3賭檔 凍結67萬犯罪得益

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）盧志勤表示，新界南總區刑事部留意到一個活躍區內的三合會社團，經營賭檔、色情場所、無牌酒吧及牽涉多宗暴力罪行，包括「曬馬」案件。警方透過接近一年的臥底行動，滲入該黑幫蒐集大量人物及活動犯罪證據，於周三（15日）「收網」，連續兩日突擊搜查多處，破獲3個黑幫操控的賭檔，檢獲一批賭具及20萬元賭款。

15學生被捕

做廉價勞工替黑幫頂罪

另外，警方發現有黑幫成員利用銀行戶口清洗犯罪得益，涉款逾1600萬元，警方凍結當中67萬元，行動中共拘捕72男33女，分別涉嫌以三合會社團成員身分行事、非法集會、襲擊、藏毒及洗黑錢等，不排除更多人被捕及被落案起訴。盧續稱，被捕者中19人未成年，包括15名學生，他們被招攬從事睇場、酒吧侍應或睇水等犯罪活動，只收取低微報酬，並要替黑幫頂罪及充當廉價勞工。

警方在行動中亦發出22張違反限聚令及處所規例的定額罰款通知書。

新界南總區高級警司羅國凱稱，相信已瓦解一個活躍區內的黑幫分支，遏止在區內擴張勢力及有效搗截其收入來源。他呼籲青少年勿被不法分子誤導，貪圖金錢利益以身試法，家長亦應與子女多溝通，留意其朋友的背景，以免誤交損友。