擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」

高級警司：警有權作其他安排

控方傳召事發當日（2019年11月13日）在場的消防員鄧志偉作供。鄧稱當日早上11時經過上水，見到有人在馬路清除路障，他遂加入協助，其間遭蒙面人阻擋，後來愈來愈多途人加入清理雜物，人數比蒙面人多，有人「噓走」蒙面人。不久，蒙面人折返馬路，向途人擲磚，途人隨即擲磚還擊。鄧自言沒有參與雙方衝突，後來死者羅長清「瞓低咗」，他跑出馬路勸雙方停止，並聯同兩名市民將羅抬至北區大會堂閘口。

2019年12月23日，警方安排遇襲的事主X做認人程序，X認出首被告劉子龍。負責認人手續的高級警司沈海光（小圖）供稱，正式的認人手續對首被告最公平，但他拒絕參與，警方有權作出其他安排，例如當日的「未經雙方同意的小組認人」。沈說當日的程序沒有特定指引，因此安排了25名男女做「戲子」，供X在報案室辨認。

摘被告口罩 警告或控阻差

片段所見，首被告在認人過程中全程由胞姊和母親陪同，胞姊解釋首被告患重感冒，需戴口罩。X詢問首被告可否除口罩，沈表示「麻煩你除口罩，我唔介意畀你傳染」，又警告若首被告拒絕合作，或被控阻差辦公。

首被告事發後兩度被捕，負責拘捕行動的警長林仲賢表示，首被告曾承認身處現場，稱「我無掟死人、無打人，我喺度示威，點知畀人打」。辯方盤問稱，警員曾威嚇首被告稱「𡃁仔玩完啦，你乖乖地認咗佢」，並威脅會拘捕其女友；林否認此說法。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 322/20】

（反修例風暴）