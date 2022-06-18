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認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月

【明報專訊】中度智障男子前年7月1日在旺角向警車投擲汽油彈，他早前承認一項「罔顧生命是否受到危害而企圖縱火」罪，昨在區域法院（移師至西九龍裁判法院）判刑。暫委法官徐綺薇稱，被告以警員為目標，看準時機行事，案情嚴重，但考慮汽油彈沒有擊中警車及被告智商後，判處他監禁37個月。

兩份精神科報告評定，被告李培浩（現年26歲）的智商為46及49，屬智商極低，有中等嚴重程度的智力障礙。

父工業意外亡 母內地犯罪歿

徐官表示，在被告還押期間，其於回收場工作的父親因工業意外離世，其母則在內地觸犯刑事罪行，已不在人世。徐官引述被告在求情信中稱，對於父親離世，他自覺未盡孝道，非常痛心。其親友的信件提到，被告自小與父親關係良好，他常到工場協助父親，如今雙親皆不在人世，冀法庭輕判，讓他早日盡哥哥責任，照顧兩名弟弟。

徐官判刑稱，被告以警員為目標，有計劃地帶汽油彈到場，看準時機行事，又蒙面隱藏身分以逃避刑責，均為本案的嚴重情節。然而，案發時人流車流疏落，現場沒有集結或暴動發生，被告單獨行事，所投擲汽油彈未有擊中警車，無釀成火警，亦無人受傷，遂以監禁52個月作量刑起點，而被告並非第一時間認罪，刑期只能扣減四分之一。

徐官接納報告所指，被告的智力障礙限制其個人判斷及自制能力，令他未有充分衡量行為之對錯及嚴重後果，就此給予額外兩個月減刑。徐官強調被告的智礙只減輕其道德上的罪責，不減法律上的罪責。

【案件編號：DCCC 913/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 企圖縱火 警車 旺角 七一回歸 反修例事件

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