藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意

【明報專訊】2019年11月2日維園警民衝突中，地產經紀涉藏48條索帶，裁判官指可用作武裝衝突等非法用途，裁定他管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，判囚5個月2周，為首宗管有索帶被定罪的案件。被告就定罪和判刑上訴遭駁回，他不服，上訴至終審法院，案件昨日開審，訴訟雙方爭議索帶是否條文涵蓋的工具。律政司一方稱，相關條文是刻意擴大涵蓋範圍，可按「時代釋義」詮釋，惟終院非常任法官紀立信反問，若以筆冒充他人冒簽犯案，是否可視為「非法用途的工具」？律政司表示同意，但仍視乎條例是否最適合的控罪及案件證據。
案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官紀立信審理；申請人為陳俊傑，其代表為大律師關文渭；答辯方代表則為署理副刑事檢控專員周天行。
上訴方：索帶非條例中3類工具
《簡易程序治罪條例》17條列明「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」屬犯罪，是次聆訊爭議索帶是否屬條文涵蓋的工具，以及是否可視為「非法用途的工具」。
上訴方認為條文中的工具只涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵房舍3類用途，「其他適合非法用途的工具」與百合匙等應視作同類，而索帶不屬於涉案條文的3種工具。上訴方續稱，條例曾作修訂，加入手銬、指銬等，若把「其他適合作非法用途的工具」獨立分類，條文會過於廣泛。
律政司：刻意擴範圍 官：沒案例
答辯方認為，若把「其他適合作非法用途的工具」歸類為入侵房舍，大可使用「其他入侵房舍的工具」等字眼。法官張舉能問及，當局於1984年修例時加入手銬、指銬等，若其他非法用途的工具可取代上述工具，何需修例？答辯方稱，當局是按當時的背景作修訂，而立法原意包括「其他適合作非法用途的工具」是刻意擴大涵蓋範圍；法官林文瀚質疑沒有相關案例證明。
答辯方又稱，是否視作「非法用途」可考慮意圖，但仍要視乎條例是否最適合的控罪及案件證據。終院聽取雙方陳辭後，押後以書面裁決。