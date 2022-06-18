藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意

案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官紀立信審理；申請人為陳俊傑，其代表為大律師關文渭；答辯方代表則為署理副刑事檢控專員周天行。

上訴方：索帶非條例中3類工具

《簡易程序治罪條例》17條列明「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」屬犯罪，是次聆訊爭議索帶是否屬條文涵蓋的工具，以及是否可視為「非法用途的工具」。

上訴方認為條文中的工具只涵蓋束縛人身、傷害人身和入侵房舍3類用途，「其他適合非法用途的工具」與百合匙等應視作同類，而索帶不屬於涉案條文的3種工具。上訴方續稱，條例曾作修訂，加入手銬、指銬等，若把「其他適合作非法用途的工具」獨立分類，條文會過於廣泛。

律政司：刻意擴範圍 官：沒案例

答辯方認為，若把「其他適合作非法用途的工具」歸類為入侵房舍，大可使用「其他入侵房舍的工具」等字眼。法官張舉能問及，當局於1984年修例時加入手銬、指銬等，若其他非法用途的工具可取代上述工具，何需修例？答辯方稱，當局是按當時的背景作修訂，而立法原意包括「其他適合作非法用途的工具」是刻意擴大涵蓋範圍；法官林文瀚質疑沒有相關案例證明。

答辯方又稱，是否視作「非法用途」可考慮意圖，但仍要視乎條例是否最適合的控罪及案件證據。終院聽取雙方陳辭後，押後以書面裁決。

【案件編號：FACC 1/22】

明報記者

（反修例風暴）