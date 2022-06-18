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回應減配屋次數 房署：無助加快上樓

【明報專訊】今年3月底公屋平均輪候時間升至20多年新高，一般申請者平均輪候6.1年。房委會資助房屋小組主席黃碧如早前建議，減少公屋申請者3次配屋機會，以加快上樓。房屋署長王天予昨在房委會公開例會回應，認為減少配屋次數短期內無助降低平均輪候時間，但署方會仔細分析應否加快申請人首次獲編配的流程。

研排序較後者提早首次編配

王天予稱，過去5年（2017/18至2021/22年度）平均約47％公屋申請者接受第一次編配，至於第二和第三次編配分別佔約27％和26％，認為減少配屋次數短期內不會降低輪候時間。至於加快流程，她稱署方會仔細分析，包括可否讓排序較後的申請者有機會提早獲首次編配。

黃碧如早前亦建議讓居住環境惡劣的申請人可獲更高配屋優次。王天予昨亦回應，認為如何介定輪候者有迫切住屋需要、現居公屋的申請人應否排更後，屬於「較複雜和敏感的議題」，認為改動政策會影響不同人，需平衡各方利益，她將小心研究意見，適時交予資助房屋小組考慮。

對於近日有指大量公屋單位空置，王天予表示，現時回收單位接受率只有34％，「不是任由（單位）空置不編配，相反是編配中」。她續說，今年7月於「特快公屋編配計劃」推約2000個單位，9月可揀樓；當中部分為凶宅或設計受歡迎度程度較低的單位。

運房局長陳帆昨亦出席會議，為本屆政府最後一次以房委會主席身分參與。他稱，房屋無疑是香港重要民生議題，政府亦視為重中之重，稱衷心感謝房委會委員出謀獻策；又稱新冠疫情下房署總動員「上下一心」參與抗疫，相信堅持不懈定可戰勝疫情。

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