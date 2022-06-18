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調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期

【明報專訊】政府去年10月公布《北部都會區發展策略》，提出收回700公頃私人濕地及魚塘，建設3個濕地保育公園等。有團體調查發現，逾九成受訪養魚戶表示政府事前無諮詢，14%因應政府公布收地意向，反映有塘租上升、租期縮短或停止續租等。香港觀鳥會項目經理鍾振傑稱，租約受影響的養魚戶全屬「私地或祖堂地」，有養魚戶因租金上升決定停止續租，建議政府充分諮詢，盡快公布收地時間表及具體方案，讓養魚戶可長遠規劃。

香港觀鳥會今年2至3月以電話或面談問卷訪問63名魚塘養魚戶，受訪者平均年齡63歲，大部分是租戶，逾七成養魚30年，涉及約300公頃魚塘，分布米埔、大生圍及甩洲、新田及三寶樹、馬草壟及蠔殼圍、南生圍、豐樂圍、白泥及流浮山。

調查顯示，近半魚戶認為「成本上升」是經營塘魚養殖最大困難，其次為「欠缺整體產業鏈」（46%）及「欠缺整全漁業政策」（39.7%）；魚塘屬政府用地佔49%，私地或祖堂地就各佔35%及16%。調查指，逾半養魚戶期望日後魚塘收回後，可向政府租地經營；逾四分一人冀受聘政府或其他團體，繼續從事養殖。

團體憂魚塘荒廢 倡收地增保育元素

鍾振傑稱，養魚日常營運成本包括買魚苗飼料、薪金租金；政府公布收地意向後，個別私人魚塘3公頃年租由4萬元增至7萬。政府用地租金則較平，對養魚戶影響較小。該會副總監胡明川認為，政府有意保育是好事，但須及早交代詳情，包括時間表及收地範圍等，否則魚戶面對地權、租約等不確定因素，難長遠投資規劃；若因此停止續租令魚塘荒廢，將削弱生態價值。胡建議，收地賠償加入保育元素，魚塘若符合不設捕雀器、定期降水供雀鳥覓食等條件可獲額外賠償，以鼓勵地主及魚戶保存魚塘濕地生態價值。

相關字詞﹕香港觀鳥會 魚塘 北部都會區發展策略

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