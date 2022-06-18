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消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一

【明報專訊】消防處本月加強打擊危險品違法活動，檢獲超過30噸危險品及逾5萬公升柴油，市值估計超過170萬。行動共截獲24名涉案者，將被檢控。消防處表示，檢獲的化學品相信用以零售，未有證據會用以加工製作其他危險品或與七一有關。

消防處於本月展開代號名為「新月」的執法行動，突擊搜查五金店、無牌化工原料店等38個懷疑非法過量貯存危險品的地方，遍及荃灣、沙頭角、青衣、長沙灣、旺角。行動中檢獲30噸危險品，市值超過70萬元，另截獲8名涉案者。

高級消防區長張傲天表示，檢獲的化學品由外地運入，調查後相信是用以批發零售，屬正當用途，如漂白水作清潔用，未有證據會用以加工製作其他危險品或與七一有關。張表示，消防在行動中提醒五金店店主辨識可疑人物，包括其神色是否慌張、對化學品不熟悉及堅持以現金交易，亦要留意是否有化學品失竊及紀錄不齊。

搗12非法油站 檢逾5萬公升柴油

消防處在行動中亦搗破12個非法油站，分別位於文錦渡、屯門、天水圍、昂船洲、青衣、將軍澳、沙田、九龍灣及油塘，檢獲逾5萬公升柴油，市值超過107萬。行動截獲16名涉案者，檢獲8輛油缸車、5輛注有柴油輕貨車及入油工具。

消防處表示，24名涉案者，年齡介乎30至83歲，涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。處方已檢走所有涉案危險品，並將會向法庭申請充公，而涉非法加油的危險品車輛牌照已被暫停。

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