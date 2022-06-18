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奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地

【明報專訊】半山干德道聯邦花園周一（13日）發生致命工業意外，兩名工人在檢查吊船期間連人帶吊船從高處墮斃，事發時一刻的片段昨晚曝光。

專家疑鋼纜卡住釀禍

香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康看過片段後稱，懷疑吊船下降時左邊鋼纜卡住，但吊船繼續下降，受力過重導致左邊鋼纜連同軸承（俗稱啤令）首先脫離支架，另一邊鋼纜未能支撐所有重量，整架吊船下墜。

昨晚網上流傳一段約兩分鐘的片段，懷疑是吊船意外前的事發經過。片段顯示，兩名工人測試吊船期間，先前後調整主鋼纜以測試順暢度，再測試吊船下降，其間突然傳出幾下「咔」的聲音，左邊鋼纜連同啤令先脫離支架，吊船左邊隨即下墜，剩餘右邊鋼䌫連接支架，未幾右邊支架無法承重彎曲，整架吊船下墜。據悉，事發時死者正教授另外兩名工人操作吊船。

邱華康表示，施工者一般會在離地約1米測試，甚少會在高空進行。他說，施工者通常會先放置建築材料測試吊船升降，施工者扣好安全帶後，才會登上吊船測試承重，未知兩名工人有否按相關次序測試。他又指出，施工者安全繩會扣在獨立防墜器上，根據法例，安全繩扣的位置須較人頭為高，即使吊船急墜，輔助鋼纜也能防止「連人帶船」墜下，惟不清楚兩人扣安全繩的位置是否恰當。

相關字詞﹕工業意外 鋼纜折斷 吊船

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