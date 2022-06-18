李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言

包括專業人士熟地區者

除6司15局的問責官員外，近日傳出另外兩個主要政府官員的人選，分別是懲教署前署長胡英明有可能接替任期於本月底屆滿的白韞六，出任廉政專員，而香港華人會計師公會前會長、選委會界別議員林智遠則有可能出任審計署長。本報向二人查詢，胡英明回覆稱，不會就坊間傳言作任何回應；林智遠稱不評論，亦沒有任何意見。

胡英明退休前後都有不少關於其去向的傳聞，包括是下任廉政專員的人選之一，上月又傳出他將出任下屆政府的特首辦主任，代替有傳將出任政務司長的陳國基。

根據日前流傳的新班子名單，分拆後的房屋局和運輸及物流局，將分別由建築署長何永賢及發展局前常秘林世雄出任局長，現任運房局長陳帆未有留任。陳帆昨日出席立法會交通事務委員會後見傳媒，被問到會否留任下屆政府，他說相信大家需一些耐性，等候正式公布，至於有沒有收到邀請，他表示沒有任何補充。

孫玉菡昨在立法會被記者問到有關問題時表示，目前最重要是做好勞工處的工作，不評論其他事情。至於有否收到組班邀請，孫表示，對他來說任何崗位如果可以服務社會，都願意全力以赴。

李家超昨出席活動時，向傳媒表示其組班進展順利，他強調其班子代表一支有共同理念、多元、團結、執行能力強的團隊。他說，每屆政府皆有新舊人員交替，「未必可與他們每一位（現屆官員）繼續在第六屆政府工作」，希望他們繼續以不同身分服務香港，包括政府委員會、公共組織等。

對於盛傳被視為特首林鄭月娥「愛將」的公務員事務局長聶德權、運帆局長陳帆未能留任，李家超重申，每屆政府交替過程都一定有人繼續留任，「亦有些人未必可這樣做」。

稱中央要求他「組成這樣的團隊」

問到新班子人選是否全部由他本人選出，有否經中央審視時，李家超表示，他說與中央在不同事情都會保持溝通，而與中央溝通時，中央希望他可組成一個團隊，為香港真正做好良政善治、解決大家希望解決的社會問題。李家超重申，組班時會考慮人選與他的施政理念是否一致、執行能力強，並可團結及凝聚社會力量等，稱是中央要求他組成這樣的團隊，他亦非常認同。

另外，李家超競選遲交支持同意書，他早前入稟高等法院，要求法庭免除刑罰，他昨被問到有否信心可獲豁免刑罰及會否擔心事件影響市民信心，李稱事件已進入司法程序，不宜再評論。