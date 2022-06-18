港聞

港聞二

李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言

【明報專訊】政府尚有不足半個月換屆，候任特首李家超昨表示已向中央提交新班子的名單，待中央政府批准並任命後，他將盡快公布，他提到新班子包括政府官員、新加入政府的專業人士、熟悉地區工作者，其中官員有政治委任官員留任、晉升，亦有公務員轉任政治任命官員。李家超昨所描述的新班子組合，與近日建制圈子流傳的名單脗合，該流傳名單包括保安局長鄧炳強留任、孫玉菡由勞工處長轉任勞福局長等。

包括專業人士熟地區者

除6司15局的問責官員外，近日傳出另外兩個主要政府官員的人選，分別是懲教署前署長胡英明有可能接替任期於本月底屆滿的白韞六，出任廉政專員，而香港華人會計師公會前會長、選委會界別議員林智遠則有可能出任審計署長。本報向二人查詢，胡英明回覆稱，不會就坊間傳言作任何回應；林智遠稱不評論，亦沒有任何意見。

胡英明退休前後都有不少關於其去向的傳聞，包括是下任廉政專員的人選之一，上月又傳出他將出任下屆政府的特首辦主任，代替有傳將出任政務司長的陳國基。

根據日前流傳的新班子名單，分拆後的房屋局和運輸及物流局，將分別由建築署長何永賢及發展局前常秘林世雄出任局長，現任運房局長陳帆未有留任。陳帆昨日出席立法會交通事務委員會後見傳媒，被問到會否留任下屆政府，他說相信大家需一些耐性，等候正式公布，至於有沒有收到邀請，他表示沒有任何補充。

孫玉菡昨在立法會被記者問到有關問題時表示，目前最重要是做好勞工處的工作，不評論其他事情。至於有否收到組班邀請，孫表示，對他來說任何崗位如果可以服務社會，都願意全力以赴。

李家超昨出席活動時，向傳媒表示其組班進展順利，他強調其班子代表一支有共同理念、多元、團結、執行能力強的團隊。他說，每屆政府皆有新舊人員交替，「未必可與他們每一位（現屆官員）繼續在第六屆政府工作」，希望他們繼續以不同身分服務香港，包括政府委員會、公共組織等。

對於盛傳被視為特首林鄭月娥「愛將」的公務員事務局長聶德權、運帆局長陳帆未能留任，李家超重申，每屆政府交替過程都一定有人繼續留任，「亦有些人未必可這樣做」。

稱中央要求他「組成這樣的團隊」

問到新班子人選是否全部由他本人選出，有否經中央審視時，李家超表示，他說與中央在不同事情都會保持溝通，而與中央溝通時，中央希望他可組成一個團隊，為香港真正做好良政善治、解決大家希望解決的社會問題。李家超重申，組班時會考慮人選與他的施政理念是否一致、執行能力強，並可團結及凝聚社會力量等，稱是中央要求他組成這樣的團隊，他亦非常認同。

另外，李家超競選遲交支持同意書，他早前入稟高等法院，要求法庭免除刑罰，他昨被問到有否信心可獲豁免刑罰及會否擔心事件影響市民信心，李稱事件已進入司法程序，不宜再評論。

相關字詞﹕陳帆 胡英明 新班子 李家超

上 / 下一篇新聞

故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
的士捱撞 天橋邊翻側
的士捱撞 天橋邊翻側
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬