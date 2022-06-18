港聞

港聞二

紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊

【明報專訊】21歲男子昨午在紋身店準備紋身期間暈倒，送廣華醫院後清醒。紋身店女負責人稱，事主為其學徒，昨午為他在背部塗上麻醉止痛藥膏，半小時後他突然暈倒，估計是太緊張所致，又強調「業界不嬲都係咁用」有關藥膏，在坊間藥房亦是合法出售。衛生署表示，須註冊才可在本港合法管有及銷售麻醉劑。

衛生署回覆，麻醉劑屬《藥劑業及毒藥條例》下的藥劑製品，須註冊才可在本港合法管有及銷售，而外用麻醉劑若含有屬第1部毒藥的麻醉藥成分，須由持牌批發商供應給註冊醫生、註冊藥房或醫院，而註冊藥房亦必須在註冊藥劑師監督下才可售賣，否則可能違法而被罰款和監禁。

店主稱前所未見 業界常用同類藥

事發旺角花園街2號好景商業中心「TTK Tattoo Studio」紋身店，女負責人表示事主為姓蔡學徒，計劃今年10月移民，因此想為他紋身留念。她表示，昨上午約11時在事主背部塗上麻醉止痛藥膏，待他吸收藥膏後再紋身，事主卻在約半小時後暈倒，遂報警求助。她說開業5年未遇過類似情况，強調業界經常使用這些藥膏，惟不願透露產地和品牌。她又引述警方和醫生說法，稱事件跟用藥膏無關，重申營運上沒問題。

料事主敏感或受驚 醫生：買麻醉膏須處方

麻醉科專科醫生韋玉珍表示，同類麻醉膏須經處方才能購買，使用時要有醫生在場，惟坊間不少美容院等會暗中使用。她估計該名男子可能對藥膏敏感，或出現迷走神經性昏厥，即突然受驚暈倒。麻醉科專科醫生蔡中銘表示，使用麻醉藥膏出現敏感不常見，但不排除仍有一定風險。他舉例，若使用者本身有「葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症」，使用某類型麻醉止痛藥膏後，有可能出現急性溶血反應，嚴重時會出現呼吸急速、心臟衰竭、休克甚至生命危險。

相關字詞﹕衛生署 麻醉 紋身

上 / 下一篇新聞

故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
的士捱撞 天橋邊翻側
的士捱撞 天橋邊翻側
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬