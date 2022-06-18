紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊

衛生署回覆，麻醉劑屬《藥劑業及毒藥條例》下的藥劑製品，須註冊才可在本港合法管有及銷售，而外用麻醉劑若含有屬第1部毒藥的麻醉藥成分，須由持牌批發商供應給註冊醫生、註冊藥房或醫院，而註冊藥房亦必須在註冊藥劑師監督下才可售賣，否則可能違法而被罰款和監禁。

店主稱前所未見 業界常用同類藥

事發旺角花園街2號好景商業中心「TTK Tattoo Studio」紋身店，女負責人表示事主為姓蔡學徒，計劃今年10月移民，因此想為他紋身留念。她表示，昨上午約11時在事主背部塗上麻醉止痛藥膏，待他吸收藥膏後再紋身，事主卻在約半小時後暈倒，遂報警求助。她說開業5年未遇過類似情况，強調業界經常使用這些藥膏，惟不願透露產地和品牌。她又引述警方和醫生說法，稱事件跟用藥膏無關，重申營運上沒問題。

料事主敏感或受驚 醫生：買麻醉膏須處方

麻醉科專科醫生韋玉珍表示，同類麻醉膏須經處方才能購買，使用時要有醫生在場，惟坊間不少美容院等會暗中使用。她估計該名男子可能對藥膏敏感，或出現迷走神經性昏厥，即突然受驚暈倒。麻醉科專科醫生蔡中銘表示，使用麻醉藥膏出現敏感不常見，但不排除仍有一定風險。他舉例，若使用者本身有「葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症」，使用某類型麻醉止痛藥膏後，有可能出現急性溶血反應，嚴重時會出現呼吸急速、心臟衰竭、休克甚至生命危險。