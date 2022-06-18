「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇

鮮浪潮昨早在facebook宣布，「委曲求存還是逆命而行」節目的其中兩部短片《群鼠》及《Time, and Time Again》，因未獲電影、報刊及物品管理辦事處發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，6月19日及23日在百老匯電影中心的放映要取消，只有外國短片《逼娘為妻》可如常放映，將安排退票。

14片同日送審 《群鼠》放映前夕過檢評三級

鮮浪潮昨午回覆本報查詢表示，兩部短片7月在高先電影院亦有一場放映，鮮浪潮未有撤回送審申請，將繼續等候結果，期望最後能獲「核准證明書」，讓所有本地競賽短片均能公映。鮮浪潮稱，兩部短片於4月29日與12部今屆本地競賽短片一同送審，12部短片陸續獲發「證明書」。鮮浪潮昨晚10時許在facebook宣布，傍晚6時接獲相關部門通知，已批出《群鼠》的「核准證明書」，將恢復兩場《群鼠》放映。

導演嘆錯失公映 過檢亦「拖死條片」

王彥博表示，《電影檢查條例》修訂後，電檢處對本地獨立短片的審查更為細緻，他引述同行稱有短片鏡頭帶過街頭有「香港加油」字樣，亦被電檢處要求刪改，過去一年已有3條他有份參與的影片未能過檢。

他續稱，有短片申請近半年後終過檢，估計電檢處亦未能找到合理原因拒批，惟已以行政手段「拖死條片」，「我哋呢啲獨立電影，過咗電影節就冇得播」。

王稱《Time》只是角色名字及預告對白「間接好似有少少關（社會事件）事」，劇情主要仍是超自然懸疑片，「講邪教怪獸、喺現實中冇嘅嘢」，本來以為可以過檢，但聽聞同行的失敗經驗後，「有少少打定輸數」。他表示，「拍條片可能一年，我今年要預計嚟緊一年香港有咩唔講得，點預？大家只可不斷猜測、自我審查」。他又稱，隨着該片取消放映，新演員亦失去在映後談爭取曝光、與同行交流的機會，倍感可惜。

稱同行被要求刪現「香港加油」鏡頭

《群鼠》其中一名導演譚善揚表示，雖然短片終能上映，但不感特別高興，「只要一日有審查，都係彈出彈入，播唔播到都係電檢處決定」。 《群鼠》演員龔志業說，不會因事件影響接拍電影時的考慮，「接嗰吓就煞停，同白色恐怖有咩分別？」

政府去年6月刊憲修訂《電影檢查條例》的檢查員指引，列明相當可能構成「危害國家安全罪行」的影片不宜上映。同月舉行的鮮浪潮電影節中，以反修例運動為背景的短片《執屋》，因未獲發證明書而取消放映。該片原定去年6月12日上演，並於5月送檢，至6月17日，電檢處回覆要求短片刪剪14處，並要改名，以及加上「可能構成刑事罪行」的警告，導演拒從，短片未能在港公映。

去年11月，《電檢條例》再修改，規定檢查員須考慮影片上映會否「不利於國家安全」，商經局長亦可延長檢查員就影片作出決定的時限，政務司長若認為某影片不利國安，原已獲核准證明書的電影亦可被撤銷核准。