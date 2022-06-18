港聞

港聞二

「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇

【明報專訊】鮮浪潮國際短片節昨開鑼，以失蹤少女「燕琳」為背景的短片《Time, and Time Again》，因未獲電檢處發出「核准證明書」，6月19及23日放映場次要取消；另一短片《群鼠》則在昨日傍晚獲通知過檢，避過取消放映。《Time》導演王彥博向本報表示，電檢處審查細緻，「幾乎都係逐個shot（鏡頭） 睇」，感慨即使最終過檢，亦可能錯失電影節公映，「拖死條片」。電檢處回覆查詢表示，不會評論個別影片的申請及結果。

鮮浪潮昨早在facebook宣布，「委曲求存還是逆命而行」節目的其中兩部短片《群鼠》及《Time, and Time Again》，因未獲電影、報刊及物品管理辦事處發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，6月19日及23日在百老匯電影中心的放映要取消，只有外國短片《逼娘為妻》可如常放映，將安排退票。

14片同日送審 《群鼠》放映前夕過檢評三級

鮮浪潮昨午回覆本報查詢表示，兩部短片7月在高先電影院亦有一場放映，鮮浪潮未有撤回送審申請，將繼續等候結果，期望最後能獲「核准證明書」，讓所有本地競賽短片均能公映。鮮浪潮稱，兩部短片於4月29日與12部今屆本地競賽短片一同送審，12部短片陸續獲發「證明書」。鮮浪潮昨晚10時許在facebook宣布，傍晚6時接獲相關部門通知，已批出《群鼠》的「核准證明書」，將恢復兩場《群鼠》放映。

導演嘆錯失公映 過檢亦「拖死條片」

王彥博表示，《電影檢查條例》修訂後，電檢處對本地獨立短片的審查更為細緻，他引述同行稱有短片鏡頭帶過街頭有「香港加油」字樣，亦被電檢處要求刪改，過去一年已有3條他有份參與的影片未能過檢。

他續稱，有短片申請近半年後終過檢，估計電檢處亦未能找到合理原因拒批，惟已以行政手段「拖死條片」，「我哋呢啲獨立電影，過咗電影節就冇得播」。

王稱《Time》只是角色名字及預告對白「間接好似有少少關（社會事件）事」，劇情主要仍是超自然懸疑片，「講邪教怪獸、喺現實中冇嘅嘢」，本來以為可以過檢，但聽聞同行的失敗經驗後，「有少少打定輸數」。他表示，「拍條片可能一年，我今年要預計嚟緊一年香港有咩唔講得，點預？大家只可不斷猜測、自我審查」。他又稱，隨着該片取消放映，新演員亦失去在映後談爭取曝光、與同行交流的機會，倍感可惜。

稱同行被要求刪現「香港加油」鏡頭

《群鼠》其中一名導演譚善揚表示，雖然短片終能上映，但不感特別高興，「只要一日有審查，都係彈出彈入，播唔播到都係電檢處決定」。 《群鼠》演員龔志業說，不會因事件影響接拍電影時的考慮，「接嗰吓就煞停，同白色恐怖有咩分別？」

政府去年6月刊憲修訂《電影檢查條例》的檢查員指引，列明相當可能構成「危害國家安全罪行」的影片不宜上映。同月舉行的鮮浪潮電影節中，以反修例運動為背景的短片《執屋》，因未獲發證明書而取消放映。該片原定去年6月12日上演，並於5月送檢，至6月17日，電檢處回覆要求短片刪剪14處，並要改名，以及加上「可能構成刑事罪行」的警告，導演拒從，短片未能在港公映。

去年11月，《電檢條例》再修改，規定檢查員須考慮影片上映會否「不利於國家安全」，商經局長亦可延長檢查員就影片作出決定的時限，政務司長若認為某影片不利國安，原已獲核准證明書的電影亦可被撤銷核准。

相關字詞﹕電檢條例 電檢處 鮮浪潮

上 / 下一篇新聞

故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
的士捱撞 天橋邊翻側
的士捱撞 天橋邊翻側
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬