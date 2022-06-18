展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化

展廳6分4部分 展期一年

展廳6共分4部分，展期一年，講述本港逾世紀的收藏活動，同時勾勒本地博物館的發展軌迹。首部分展示1900年前後，香港作為中國與世界之間的重要貿易中轉站，並以外國商人為目標群的「外銷藝術品」，包括油畫及銀器等。第二部分則展出本港收藏家贈予本地博物館、與清宮相關的文物，印證本港逾世紀以來與紫禁城的關聯。第三部分則展出多個博物館的早期藏品。最後部分則展示以往較冷門的收藏門類，包括家具及紫砂等。

展廳7展6多媒體藝術家作品

展廳7則展出6名本港多媒體與跨界藝術家的作品。該批作品以嶄新方式重新詮釋故宮文化及收藏，參觀者除能在博物館觀賞文物外，亦能觸碰作品。當中作品《慶》的靈感來自宮廷樂器「金鐘」和「玉磬」，並利用氣球的聲音製作音樂，呈現香港的煙花匯演。此外，作品的牆身採用真金箔製作。

另一作品《浪書》則以裝置模擬書法家的手部動作，重現書法家的運筆過程。作品《物化》則以3D打印技術，打印共400件展品，在漆黑空間之中展示，令參觀者可在光影投射下觸摸「珍品」，令作品集視覺、聽覺及觸覺於一身。