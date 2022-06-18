港聞

港聞一

展廳6回顧港逾世紀收藏史 展廳7重新詮釋故宮文化

【明報專訊】香港故宮文化博物館下周三（22日）舉行開幕禮，昨向傳媒率先介紹部分展廳，當中包括展廳6「同賞共樂：穿越香港收藏史」及展廳7「古今無界：故宮文化再詮釋」。前者回顧香港本地收藏史，講述本港逾世紀的收藏活動；後者則邀請6名本港多媒體與跨界藝術家，透過作品從香港當下角度重新詮釋和演繹故宮文化及收藏，發掘紅牆黃瓦下豐富多樣的中國文化。

展廳6分4部分 展期一年

展廳6共分4部分，展期一年，講述本港逾世紀的收藏活動，同時勾勒本地博物館的發展軌迹。首部分展示1900年前後，香港作為中國與世界之間的重要貿易中轉站，並以外國商人為目標群的「外銷藝術品」，包括油畫及銀器等。第二部分則展出本港收藏家贈予本地博物館、與清宮相關的文物，印證本港逾世紀以來與紫禁城的關聯。第三部分則展出多個博物館的早期藏品。最後部分則展示以往較冷門的收藏門類，包括家具及紫砂等。

展廳7展6多媒體藝術家作品

展廳7則展出6名本港多媒體與跨界藝術家的作品。該批作品以嶄新方式重新詮釋故宮文化及收藏，參觀者除能在博物館觀賞文物外，亦能觸碰作品。當中作品《慶》的靈感來自宮廷樂器「金鐘」和「玉磬」，並利用氣球的聲音製作音樂，呈現香港的煙花匯演。此外，作品的牆身採用真金箔製作。

另一作品《浪書》則以裝置模擬書法家的手部動作，重現書法家的運筆過程。作品《物化》則以3D打印技術，打印共400件展品，在漆黑空間之中展示，令參觀者可在光影投射下觸摸「珍品」，令作品集視覺、聽覺及觸覺於一身。

相關字詞﹕多媒體 藝術家 故宮文化博物館

上 / 下一篇新聞

故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
「燕琳」短片未過檢 鮮浪潮撤放映 內容有關失蹤少女 導演：電檢審查幾乎逐鏡睇
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
藝術資助加條款 損藝發局聲譽當違約
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
紋身男塗麻醉膏暈倒 衛署：管有麻醉劑須註冊
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
明年DSE考試費加2％ 語文科增14元
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
李班子名單交中央 「有些人未必可留」 傳掌廉署 胡英明：不回應傳言
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
奪命工傷意外一刻：一邊鋼纜甩脫 獨纜難支吊船墜地
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
消防打擊非法貯存檢逾30噸危險品 稱無關七一
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
調查：14%養魚戶因北都收地面臨加租縮租期
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
回應減配屋次數 房署：無助加快上樓
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
姚鈞豪遭DQ 大埔區會議席刊憲懸空
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
九巴撞故障旅巴 旅巴撞斃站車頭司機
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
藏索帶定罪首案終極上訴 押後裁決 官：冒簽筆視非法工具？ 律政司同意
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
認汽油彈擲警車 中度智障漢囚37月
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
擲磚案首被告拒被認 警安排「未經雙方同意認人」
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
新城巿遭傘扑傷指 警官向在囚者索償
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
卧底滲透一年 警拘和勝和高層等105人
的士捱撞 天橋邊翻側
的士捱撞 天橋邊翻側
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
失業率跌至5.1% 餐飲業跌幅最大 學者料下次跌穿5%
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
投資騙案盜7800萬元 前律師認罪囚7年3月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
私售服務予世衛認欺詐 防護中心顧問醫生囚31月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】童星黃元山拍港台劇 演冬菇話不自由毋寧死
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】六合彩回歸金多寶頭獎8000萬
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】吳傑莊劏房奮鬥改編廣播劇 月尾播出
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬
【Emily】駐粵辦招聘公關總監 月薪逾8萬