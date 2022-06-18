故宮館部分國寶展期1至3個月 展廳3一級文物66件最多 館方籲把握時間參觀

洛神賦圖行書摹蘭亭序帖卷展1月

乾隆所愛白釉孩兒枕展3月

香港故宮獲北京故宮博物院借出914件文物，當中166件為國家一級文物，屬「國寶級」。香港故宮副研究員黃煒均昨向傳媒介紹，北宋時期的「白釉孩兒枕」及「淡天青釉筆洗」均為國家一級文物。他說，北宋汝窰以宮廷使用的天青色瓷聞名於世，但燒造時間甚短，只有約20年，故傳世的汝窰瓷非常罕有，現存世僅100餘件，「淡天青釉筆洗」正為其中之一，顏色為「雨過天青」的淡青色，如鳳毛麟角。

黃續說，同樣為北宋時期的「白釉孩兒枕」，由宋代「五大名窰」之一的定窰製作，極為罕有，目前台北及北京故宮各擁有一件藏品，即將在港展出的正是由後者借出。他表示，孩兒枕甚受清代乾隆帝所愛。乾隆帝曾為此賦詩多首，其中一首謂：「伏猶曲四體，醒自瞪雙睛。憐爾供人寐，已恒寐不成」。

12件「各色釉菊花式盤」放當眼處

此外，展廳3亦展出多個珍貴展品，包括擺放於展廳開端顯眼位置、屬清雍正時期並設12件的「各色釉菊花式盤」。12件各色菊花式盤造型規整優美，胎質純度極高，集合傳統及新創釉色。黃煒均表示，據清宮檔案記載，雍正帝曾命江西景德鎮御窰依樣製作菊花式瓷盤40套，目前大部分已散失，故遺存的這組瓷盤更顯珍貴。

另一藏品是清康熙年代的「折胭脂紫地琺瑯彩折枝蓮紋瓶」，其所用的琺瑯從歐洲進口，以混色和暈染等西方油畫技術描繪紋飾，香港故宮介紹此折枝蓮紋瓶獨一無二，為清朝琺瑯彩瓷精品中的精品。展廳3同時會展出同由江西景德鎮御窰製作的「青花龍穿花紋扁壺」、「青花海水白龍紋天球瓶」 、「青花海水白龍紋扁壺」及「五彩魚藻圖蓋罐」等。

王伊悠稱，北京故宮借出約5%「國寶」來港展出，機會難得。她說，由於從北京故宮借出的文物非常珍貴，基於文物保護考慮，部分展品包括「行書摹蘭亭序帖卷」及《洛神賦圖》（北宋摹本）只會展出1個月，歸還北京故宮後需「休眠」，提醒市民把握時間參觀。她又說，從個人而言特別推介特別展廳予市民，包括展廳8「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，該展廳將展出35件經典名作。

稱反應熱烈 已售數萬門票

談及香港故宮門票銷售情况，王伊悠說銷售反應非常熱烈，已出售數萬張門票。她又透露，尚有兩批文物待運送至香港故宮，有信心本港故宮能如期7月2日向公眾開放。她又說，團隊不眠不休，甚至自願加班，目的是齊心趕工籌備故宮的開放，又對團隊人員努力表示衷心感謝。

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