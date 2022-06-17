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2022年6月17日星期五
港聞二
藝發局改選制 16選委「把關」 民政局稱符國安下維持認受 業界質疑「等同沒選舉」
研設機制審「涉國安」撥款 業者指倒退憂自我審查增
黃柳權：立國安法、改選制 沒損害一國兩制
指港對國家價值不在政治 應研融入發展大局 梁振英：未來要轉話題 多談經濟
詰問港金融安全 稱社會須增國安意識
內地香港間很多「不知道」 需多解釋
日賣六千飛 故宮方維皮 馮程淑儀：盼政府資助弱勢群體參觀
京借914藏品 18%屬一級文物
部分展品留港一個月 馮程盼不因疫情閉館
法院遙距聆訊立法諮詢3個月 盜錄可囚5年
擲磚案傷者：鐵通篤蒙面人 即中磚被毆 遭質疑行為令衝突升級 「倘唔篤已被襲」
理大校內暴動首案 涉突圍6人不認罪
爆眼女索償申法援 署方：無合理理由可拒申請
煽毁藍店「火攻發射站」 TVB前技術員囚一年
陽性續破千 歐家榮料持續一段時間 月內逾200宗新變種 歐：社區內廣泛傳播
有酒吧快測包放門外 有顧客快測棒放桌上
爸爸夜夜榻前照料 伴早產兒跨生死邊緣
慶回歸及新政府宣誓典禮 至少10傳媒無獲邀採訪 包括獨媒HKFP 另涉台日歐加傳媒
破欠保障調升生效 欠薪申索上限增至8萬
暫託中心擬重開 港安：已申營運
棄繞過立會修改限聚令 政府：原為應對疫情 議員：並非恰當做法
刷單騙案拘9人 涉提供傀儡户口
大灣區GBA新聞：全國人均存款7.6萬 灣區6市更多 廣州居首 消費額亦超深圳
大灣區GBA新聞：「聯合出版」慶回歸 粵港澳辦主題書展
尊子漫畫
【Emily】六四到國安法 阿富汗到東奧 明報奪SOPA卓越新聞4獎
【Emily】前區議員林子琼退民主黨 感謝老廷畀機會
【Emily】曾自言民主派 黃偉信加入「新方向」
【Emily】無合適政府處所 林鄭卸任後太古廣場辦公
【Emily】順豐寄件往內地 需「隔離」7日
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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