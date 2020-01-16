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大灣區GBA新聞：全國人均存款7.6萬 灣區6市更多 廣州居首 消費額亦超深圳

【明報專訊】內地各省市早前公布住戶存款數據，據統計，截至去年底全國住戶存款餘額為103.3萬億元（人民幣，下同），按年增加10.6%，按照第七次全國人口普查中國有14.1億人口計算，即去年全國人均存款約7.6萬元。作為經濟大省，廣東去年住戶存款餘額在31省中遙遙領先，當中以廣州與深圳住戶存款最多，而前者不論是人均存款額抑或消費額，均高於深圳。

去年廣東住戶存款餘額達9.76萬億元，拋離全國第二的江蘇與第三的山東（圖1）；但同時廣東是人口第一大省，去年常住人口達1.29億，因此人均存款為76,939元，僅居全國第11，排名低於東北三省。

廣東總存款冠內地 人均排11

廣東去年全省人均存款最多的10個城市中，除了汕頭，其餘均為大灣區內地城市，其中廣州、深圳、佛山、珠海的人均存款均突破10萬元水平，同時廣深住戶存款餘額也是全省居首；另外有意思是，珠海的住戶存款餘額（2498億元）雖僅高於肇慶，但因人口較少，令其人均存款高達10.1萬元（圖2）。

廣深的統計數據反映，兩地居民存款情况其實相當接近，廣州去年住戶存款餘額2.3萬億元，年增9.3%，深圳則有2.08萬億元，年增9.5%；兩市人均存款分別是12.3萬元和11.8萬元。不過，廣州人均存款略高於深圳，不代表廣州人更有錢或更愛儲蓄。

首先，廣深兩市的人均存款差距與人口數量關係不大，去年廣州常住人口1881.06萬，深圳為1768.16萬；但從人口結構來看，廣州去年戶籍人口（即擁有該市戶籍的外地人或本地人）達1011.53萬，遠多於深圳的556.39萬戶籍人口，因此深圳的人口流動其實較廣州高，而這些非戶籍人口，較可能將錢存到家鄉而非深圳，這部分存款並不會計入深圳的住戶存款餘額。

此外，據第七次全國人口普查數據，深圳15至59歲人口佔比達79.53%，60歲以上佔比則為5.36%，是比廣州「年輕」的城市。浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林指出，年輕人喜歡消費，老年人喜歡儲蓄，所以年輕人多的城市往往儲蓄更少。

深圳居住支出房貸額超穗

除了人口結構，消費支出的分歧也是深圳人儲蓄低於廣州的原因。雖然整體而言，廣州的人均消費額為47,161元，略高於深圳的46,286元，但後者在居住、醫療、交通通訊、其他用品和服務方面的支出均更高，尤其是居住支出，深圳市民比廣州市民多花1375元（圖3），房屋負擔較重可能是深圳人存款不及廣州人多的主要原因。去年深圳的住戶貸款餘額達2.82萬億元，廣州2.32萬億元，換言之房貸壓力是削弱深圳人存款水平的重要因素。

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