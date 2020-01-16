慶回歸及新政府宣誓典禮 至少10傳媒無獲邀採訪 包括獨媒HKFP 另涉台日歐加傳媒

記協深感憂慮 籲當局寬容接受申請

據本報了解，未獲准報名的至少包括3間日本及兩間台灣大型傳媒駐港機構記者，包括日經、朝日新聞、共同社、中央社、中視。另外，加拿大《環球郵報》、大型圖片通訊社Getty、歐新社，在「新聞處發布系統」有登記的本地網媒「Hong Kong Free Press」、「香港獨立媒體」、自由亞洲電台等亦未獲邀報名。

而大型英美傳媒例如日經持有的《金融時報》、《華爾街日報》及《紐約時報》等，則悉數獲邀。據了解，有大型美國傳媒甚至收到政府新聞處主動提醒報名。

新聞處稱按疫情保安等因素安排

政府新聞處回覆本報表示，因應最新疫情、保安要求、各項活動的場地條件等因素，制訂有關慶回歸活動的合適採訪安排，獲邀請報名的傳媒機構數目因而有所限制。

受影響記者：

電視台派20人 其機構一位都不行？

1989年起擔任台灣中視駐港記者的李錦華向本報說，過去從未缺席回歸採訪，慨嘆中視在台灣被視為親中「紅媒」也被拒。他憶述自己1996年來港採訪首屆特首選舉亦一度被拒，當時向當局爭取，稱「一國兩制不是向台灣做示範作用嗎」，其後獲准採訪。

對於港府以防疫為由未發出採訪邀請，有受影響記者說自己曾採訪北京冬奧、國務院總理李克強等主持的中外記者會，全部均有嚴格防疫規則，「中央政府完全可邀請外國傳媒」，「我認為香港政府也應可做到」。他又質疑，電視台可派20人，但當局向其機構提供一個位置都不行，認為是不可思議。