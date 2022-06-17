爸爸夜夜榻前照料 伴早產兒跨生死邊緣

虛弱身軀小如水樽 住NICU百天

爸爸Henry記得，10年前正值十號風球韋森特吹襲、滂沱大雨那天，兒子朗森出生。37周前出生的嬰兒為之早產，朗森出生時只有24周又5天，Henry說，兩夫婦當年對早產毫無認識，腦袋一片空白，只記得彼時只有1.7磅的朗森，小小身軀如一支750毫升蒸餾水，由於身體各樣器官尚未發展成熟，皮膚薄得晶瑩通透，心臟及血管在透視的皮膚下跳動，每一下的心跳也不易。

地盤任職被炒 醫生一句放下工作

朗森因身體虛弱，需入住初生嬰兒深切治療部（NICU），長達128天的日子，三度經歷生死邊緣，試過「爆肺」、肺功能虛弱得只能靠機器維生、視網膜脫落。從事地盤工的Henry當時更因需經常進出醫院被公司辭退，對前路感迷惘，那時醫生向他說了一句「你對你個仔信心有幾大，你個仔的生存希望就有幾大」，令他毅然決定放下工作，踏上全天候緊貼照顧兒子的道路。

天天寫日記 自白感受記兒病况

Henry在朗森轉往普通病房後，每個夜晚均到醫院留宿，爭取時間陪伴在側。訪問當天，Henry多次強調早產兒爸爸更需承擔責任，媽媽Jazz形容，Henry實際上是「鐵漢柔情」，在最艱難的日子，丈夫沒說過感人說話安慰，但每次以行動證明，「佢唔會話，唔好咁辛苦去醫院捱夜喇，佢係直接同我講，『我去』」。Henry更在朗森住院期間天天執筆寫日記，除了記錄兒子病况，亦剖白自己感受，Jazz說，這本日記至今仍「每睇一次喊一次」。

朗森最後住院近半年才出院，受早產影響，朗森肌肉發展較遲緩，3歲多才說出較完整句子，4歲時才可以毋須輔助下走樓梯，現時亦有500多度近視，未來更有可能升至上千度。慶幸的是，早產並未影響朗森的智力發展，去年他更考上精英班，教Henry喜出望外。

今做社工 盼過來人助同路人

Henry至今仍不時在社交媒體分享朗森的成長階段，冀可鼓勵其他早產兒爸媽，今年起更加入成為協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」的義工，冀以過來人經歷支援同路人，疫情期間，以線上方式與其他家長交流分享。

明報記者