有酒吧快測包放門外 有顧客快測棒放桌上

蘭桂坊人流稀少 警巡酒吧未見違規

記者昨晚8時許到蘭桂坊觀察約一小時，酒吧人流稀少，室內及室外只有一兩枱客人，有客人直接將已完成測試的快速測試棒放在桌上。記者在9時許再到蘇豪區的酒吧觀察，人流較蘭桂坊多，有不少外籍人士在酒吧外除口罩喝酒。有酒吧直接將快速測試包放在門外，惟發現被拍攝後，職員隨即收起。至晚上10時，蘭桂坊人流稍增，其後約20名警員到該處一帶酒吧巡查，巡查第一間酒吧時未發現違規。

任職工程的呂小姐偕友人到蘭桂坊喝酒，她稱公司要求她每日上班前出示快速檢測陰性證明，因此認為政策對她沒影響；又說入酒吧前出示快測證明，喝酒可更安心，「可篩走一些陽性的人」。呂小姐說上周人流較多，而昨晚人流相對稀少，她認為是好事，「環境會舒服一點」。

陳小姐與友人昨路過蘭桂坊，但沒進入酒吧，她稱過往間中會到酒吧喝酒，但認為現要出示快測證明「擾民」，做法只減低市民到酒吧的意欲，寧可改到餐廳喝酒。

酒吧職員林先生稱，昨晚人流與平日夜晚差不多，惟擔心客人會因新安排而不到酒吧，認為當局亦無法確保市民在測試棒上寫的資料屬實。

當局要求勿出示快測棒實物

食環署前日公布，顧客須在測試棒上記錄姓名、測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在手機，進入處所前供負責人查看。食環署亦要求顧客不要出示測試棒實物，顧客亦不應在處所內即場快測。

（新冠疫情）