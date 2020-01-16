陽性續破千 歐家榮料持續一段時間 月內逾200宗新變種 歐：社區內廣泛傳播

本港昨增1085宗本地個案，為4月中以來新高，另有94宗輸入個案。昨有103間學校呈報113宗個案，其中富榮花園迦南幼稚園K1NA班共29名學生，累計3人染疫、佔該班人數逾10%，須停課至6月23日。該校早前已有兩班出現群組個案而停課，歐表示前後3班並無集體活動或共用設施，惟有一名染疫教師曾任教上述3班，另該校其餘班別亦有「散發個案」。

至於香港培正中學聚餐群組，歐稱無新增個案，累計6名田徑隊成員染疫，當晚由學校包場共60多名師生同場，染疫學生曾一同訓練，其間除下口罩，故難確定是在訓練時還是晚宴中傳播，同校其他學生暫時測試呈陰性。

殘疾院舍觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍增3人染疫，兩人為已送往亞博檢疫的院友，染疫的員工則曾負責接載院友到亞博檢疫。歐稱，現時社區個案有明顯升幅，院舍員工或在社區染疫後傳染院友，中心評估院舍爆發風險漸增，冀透過員工及院友每日快測識別個案。

歐：較第五波高峰仍處較低水平

歐又預計現時個案水平會維持一段時間，相信因市民生活逐漸回復正常，當社區仍有傳播鏈個案自然增加，但暫未見爆炸性上升；相較第五波高峰，整體個案仍處較低水平。

昨增18宗疑染BA.2.12.1的本地個案，其中7宗源頭不明，8宗個案與上述7宗相關。另有3宗與早前個案有關，分別涉南灣隧道群組、觀龍樓個案以及培正中學患者的密切接觸者。本港5月中起出現涉BA.2.12.1群組，歐說暫錄得204宗相關本地個案，佔整體個案百分比少，惟多區均有源頭不明患者，相信社區已現隱形傳播。

迦南幼園爆疫 梁子超：應考慮全校停課否

呼吸系統專科醫生梁子超關注迦南幼稚園爆疫，認為當局應考慮是否需要全校停課，安排師生接受核酸檢測。他認為BA.2.12.1個案會繼續增加，暫時傳播速度不算特別快，惟BA.4及BA.5曾令南非疫情明顯反彈，需密切監察，避免個案流入社區。

政府早前表示，若確診者與家人需共用睡房或廁所會送往隔離設施。歐家榮稱，相關人等會送往竹篙灣，當局已更新網上問卷並特別留意申報地址，望市民如實申報。

另外，政府昨公布第八輪指定檢疫酒店首批名單，共62間酒店提供約2.3萬房間，新一輪檢疫酒店計劃由8月1日至10月31日推行，政府正審批其他申請酒店。

明報記者

（新冠疫情）