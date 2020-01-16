港聞

港聞二

煽毁藍店「火攻發射站」 TVB前技術員囚一年

【明報專訊】曾任職無綫電視（TVB）的27歲技術員於2019年8至11月期間在連登討論區發帖，呼籲示威者損壞港鐵站閉路電視、「大裝修」美心食品、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」等，早前被裁定3項煽惑他人刑事毁壞罪成立，昨於觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻稱被告煽動他人摧毁「藍絲商店」，乃「愚昧和自私」的行為，判即時監一年。

求情稱悔恨 沒證據有人受煽

現為兼職送貨員的被告張建華，昨透過辯方求情承認缺乏守法意識，低估行為的法律後果和嚴重程度，讓年老患病母親擔心，為此深感悔恨，是「慘痛教訓」，自被捕後再沒在網上發布信息。

辯方續稱，被告在公開平台發布涉3宗控罪的不同貼文，分別獲17、13和10則回應，反應不熱烈，沒實際證據證明有人受被告煽惑作破壞行為。

官斥愚昧自私 影響市民生計

劉官判刑時引述被告背景表示，被告沒任何刑事紀錄，雖然涉案貼文達1840萬高瀏覽量，回應量小，惟被告於香港「經歷連續暴力行為」時呼籲他人破壞，影響市民生計，3罪以每項6個月為量刑起點，最終判監一年。

網罪科迄今接逾百涉煽動案

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察陳穎歡迎判刑，認為能反映案件嚴重，起阻嚇作用，暫時無考慮就判刑上訴。她透露，網罪科至今接獲逾100宗相關「煽動罪」的案件，當中有5宗完成法律程序，10宗仍在法庭處理。

【案件編號：KTCC1334/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕觀塘裁判法院 煽惑他人刑事毀壞罪 連登討論區 反修例事件

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