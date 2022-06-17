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港聞二

爆眼女索償申法援 署方：無合理理由可拒申請

【明報專訊】2019年8月11日反修例示威中，一名女子在尖沙嘴警署外被射爆眼，擬申請法援入稟區域法院向警方索償，但法律團隊早前收到法律援助署回信要求重新考慮會否提控。法律援助署昨回覆查詢稱，不會披露相關個案資料，不過如署方認為受助人不再有合理理由訴訟，或讓受助人繼續接受法援是不合理，可按《法律援助規例》第8條規定取消有關證書。

根據《時效條例》，一般人身傷害提出申索有3年限期，換言之事主須於今年8月11日或之前入稟法院。法援署回覆查詢稱，未經有關人士同意，不能披露任何資料。就民事案件的法援申請，署方會致力於申請當日起計3個月內完成，亦有機制處理緊急個案，如涉及訴訟期限臨近的申請。

暫113宗涉反修例法援申請

至於現時涉及反修例的法援案件數字，署方稱，截至2022年5月31日，共收到113宗與反修例有關不同類別的民事法援申請，當中40宗涉及民事索償。法援署強調，為使公帑有效運用，署方有機制監察所有外委個案，確保案件仍具理據繼續訴訟及進度良好。

據悉，事主的法律團隊上月收到法援署來信，要求事主提供回覆，再決定會否提供法援。署方表示，預料警方聲稱使用此等武力為合理及可接受；單純的疏忽不足以構成惡意傷害；追究警員的行為責任，需建基於惡意傷害，即必須證明開槍警員有意為之。

（反修例風暴）

相關字詞﹕民事索償 爆眼少女 法律援助 反修例事件

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