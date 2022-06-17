理大校內暴動首案 涉突圍6人不認罪

控方：倘校內暴動證據不足 仍能證逃時曾投燃彈

各被告案發時介乎15至20歲，依次為陳俊邦、陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗、袁太林，李及袁分別為理大專上學院及高級文憑課程學生，其餘4人則非理大學生。他們皆否認約於2019年11月17至18日在理大一帶與其他人參與暴動。

警見部分逃出者入科學館

控方開案陳辭稱，警方2019年11月17日起設共14條防線圍堵理大，故各被告當時必然在校內留守。當晚7時，大批示威者在暢運道天橋一帶與警方對峙，並在校內搬運汽油彈及手持自製武器走動。警方出動銳武裝甲車，並發射催淚彈及水炮車的藍色水柱驅散，示威者則投擲雜物及汽油彈，被擊中的裝甲車需後退。

11月18日早上8時，有人在理大正門縱火，多人趁機離開，沿暢運道進入科學館道，有人向警方防線投擲汽油彈及硬物，警方發射催淚彈驅散，警員目睹部分人衝向科學館停車場及進入館內，其他人則撤退。

館內CCTV錄更衣 警拘17人

閉路電視片段拍攝到包括第二至六被告的17人進入科學館，更換淺色衣物及脫下防毒面具等裝備。科學館的保安隊長叫他們將物品放進垃圾袋，並取垃圾袋至員工休息室的垃圾車。警方隨後進入科學館，拘捕17人，並在休息室找到垃圾袋，檢取衣物、裝備及4支疑似汽油彈。

辯方將拗物品呈堂性、衣物藍漬

控方在法官詢問下解釋，單憑片段或較難辨認首被告身分，但可透過他與各人一同在科學館被捕，推論與他人一同從理大逃進科學館。另外，辯方將爭議部分物品的呈堂性及被告身上衣物是否有藍色水漬、警方封鎖線能否阻止任何人進入理大範圍、片段拍攝到的是否各被告等。

【案件編號：DCCC 191、192、195、197、202/21（已合併）】

（反修例風暴）