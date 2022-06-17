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擲磚案傷者：鐵通篤蒙面人 即中磚被毆 遭質疑行為令衝突升級 「倘唔篤已被襲」

【明報專訊】反修例風波引發衝突，七旬清潔工疑於2019年11月在上水遭磚頭擲斃。兩名青年否認謀殺、有意圖而傷人及暴動罪，昨於高院續審。衝突中受襲的六旬事主X認出，清理馬路雜物時被首被告以身體阻擋，又稱蒙面人大叫「開遮」，雙方其後互丟磚頭，他拿鐵通「篤」對方，隨即被磚頭擊中和被圍毆。此外，庭上披露警方認人手續過程，警員曾命令首被告除下口罩，否則「告你多一條阻差辦公」。

控方：黑衣行動不一 仍符伙同犯罪

控方昨日繼續開案陳辭，並播放事發當日（2019年11月13日）閉路電視和網上片段等。片段所見，兩名黑衣男子凌晨離開上水屋苑單位，在附近商場游走。不久，上水北區大會堂外的馬路佈滿磚塊，事主X和一班途人清理磚頭後，一批蒙面黑衣人將磚塊放回路上。雙方首先口角，繼而動手互擲雜物，舉傘的黑衣人從現場撤退。與此同時，死者羅長清倒地，混亂之間被抬走。

控方強調，部分黑衣人向清理路障者丟磚，亦有人舉傘掩護，他們雖有不同角色，或者行動不一致，仍符合「伙同犯罪」（joint enterprise）原則。此外，控方播放次被告陳彥廷（現年18歲）的手機語音對話，當中有人商量帶槌子，亦談及「裝修」和「斬阿伯」字眼。

次被告手機語音提帶槌「斬阿伯」

控方隨後傳召當日眼部受傷的事主X作供，他稱當日早上6時外出上班，沿途見到上水新運路佈滿路障，故聯同途人清走雜物。X說，兩名黑衣男子曾走近拍攝，他喝止兩人「唔好影」，並尾隨兩人一段時間。至早上11時，X重返現場，發現路面又佈滿磚頭，故再次清理路障。X憶述，首被告劉子龍（現年19歲）曾以身體遮擋他清理路障，亦有蒙面人指罵「唔應該幫政府」，並表明「阿叔，小心你背脊，小心你腰骨」。

X說，雙方口角後，蒙面人首先向途人丟磚頭，途人丟磚還擊，他亦拿起鐵通用來阻嚇蒙面人，「等佢哋唔好向我逼近」。及後一名持鋸蒙面男子走近，他以鐵通「篤」對方，隨即被磚頭打中左眼。X自言有點頭暈，無法認出任何施襲者，「感覺有一班人圍住我打」，後來有人將他扯離人群。

認人時首被告拒除罩 警：告阻差

辯方盤問稱，X以鐵通「篤」人導致雙方衝突升級。X否認說法，反駁「如果我唔篤嗰個人，我已經畀人襲擊」。辯方質疑，施襲者出於自衛才毆打X，X再次否認，稱持鋸者令他感覺受威脅，他才要自衛。

此外，X於事發一個月後的認人手續，認出首被告曾身處衝突現場。庭上播放警方認人程序的錄影片段，顯示首被告和一批男女坐在警署報案室。X環顧四周之後，問首被告可否除下口罩。陪同首被告到場的女子要求打電話索取意見，警員表明「你唔好妨礙警察做嘢，唔係告你阻差辦公，第一次警告！」首被告一度拒絕除口罩，警員隨即警告「如果你咁樣，告你多一條阻差辦公」，之後摘下首被告的口罩。聆訊今續。

【案件編號：HCCC322/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 暴動罪 有意圖而傷人罪 謀殺案 掟磚 三罷 上水 反修例事件

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