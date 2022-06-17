法院遙距聆訊立法諮詢3個月 盜錄可囚5年

首階段不包刑事案與少年法庭

公眾諮詢期至9月15日完結，修例內容包括容許法院自行或應任何訴訟方的申請，考慮法律程序性質、各方意見、司法公開及聆訊公正原則後，命令某法律程序須遙距進行，適用於各級法院及審裁處的民事或刑事案；並擬議除非經上訴法庭許可，否則被告無權出席申請上訴許可聆訊、僅涉及法律問題的上訴聆訊等程序，以「提高司法工作效率」（見表）。

訂新罪禁錄影發布聆訊

律師記者仍准筆錄發布

公眾諮詢文件另列出不宜遙距聆訊的情况，例如被告首次應親身出庭，以處理被告或投訴拘留時不當對待；亦建議被告親自出席刑事案件答辯、裁決及判刑程序，以確保公平審訊權利。

司法機構諮詢文件說，遙距聆訊語音及影像容易被記錄及發布，建議訂立新刑事罪行，規定任何人未經授權記錄法庭聆訊或受保護對象，最高可監禁6個月及罰款5萬元；未經授權發布法庭聆訊紀錄，最高判監5年及罰款10萬元。修例後將繼續容許筆錄法律程序，律師及記者可繼續在庭內筆錄，並按各自合法的目的發布。

律師：審前程序適合 正審行不通

執業律師熊運信指出，《草案》主要針對現行遙距民事聆訊沒有成文法為依據，料不會立即推展至刑事案，即使推展亦會「循序漸進」，先試行只有一名被告的聆訊。熊稱，部分刑事審訊審前程序適合遙距，惟正審時涉及控辯雙方互動溝通，辯方亦要即時向被告索取指示，現時「睇唔到（遙距聆訊）可能行得通」。不過熊透露，懲教署已「拍板」在羈留所增加設備，相信刑事案數年內可遙距聆訊。

熊運信強調，被告有權選擇親身上庭，冀安排遙距聆訊不會是法官「一廂情願」，而是經與訟各方同意後進行；至於被告需否出席上訴聆訊，他認為不太需要即時索取被告指示，透過視像出席沒有太大問題。