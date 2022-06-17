部分展品留港一個月 馮程盼不因疫情閉館

會赴大灣區推廣兩日一夜團

近日本港新冠確診數字重上4位數，政府收緊酒吧等處所限制，顧客要提供24小時內快速測試陰性證明才可光顧。馮程淑儀說，早前M+因疫情閉館3個月，是很大打擊，希望香港故宮不用閉館，因部分書畫展品外借有時限。她說，預計向公眾開放後首3個月，入場的大部分是港人，之後要看年底疫情如何，「我們的防疫措施做得好些，又有安心出行、又有疫苗通行證，甚至將來要做RAT（快速測試）就RAT，希望不用閉館。」她又說，希望通關後到大灣區推廣香港故宮，並計劃和旅遊業界合作推兩日一夜團，「一日看一個館，晚上看表演節目、吃頓飯。」

擬建兩條新路方便駕駛者

馮程淑儀又說，現時只有博物館道一條車路進入西九文化區，M+剛開幕時很塞車，會改善交通，包括正申請撥款興建碼頭，另正研究在香港故宮附近興建道路接駁西九龍公路等，讓從港島經西隧到九龍的駕駛者，一出西隧就可駕駛到香港故宮，從荃灣、機場方向來西九龍的駕駛者也更容易抵達香港故宮。

民政事務局發言人表示，土木工程拓展署及西九管理局正進行新出口道路的顧問研究，當中包括橫跨西隧收費廣場的行車天橋，及通往西九龍公路的斜道出口，工程完成後，訪客從港島出西隧後，或從荃灣、機場方向抵達西九文化區，可經擬建的橫跨西隧收費廣場行車天橋進入西九文化區，亦可使用擬建通往西九龍公路的斜道出口離開。