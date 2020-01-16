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京借914藏品 18%屬一級文物

【明報專訊】香港故宮從北京故宮借得914件藏品，當中166件屬一級文物，佔18%，大部分展品展期為1年或以上。馮程淑儀表示，下一輪更換藏品時，希望展品數目和一級文物數目都會有突破。康文署過去亦有展出北京故宮藏品，馮程淑儀說，香港故宮和康文署展館定位不同，不擔心有競爭。

康文署表示，暫未有計劃短期內與北京故宮博物院合作展覽，署方會與香港故宮保持緊密聯繫，互通資訊，確保展覽內容不會重疊。

標準門票可看2/3「國寶」

香港故宮從北京故宮借得的首批文物有914件，當中166件屬「國寶」級別的一級文物，佔借出藏品總數的18%，若買50元的標準門票，可看到166件一級文物當中的三分之二。被問及從北京故宮再借下一批展品時，一級文物比例會否維持在大約18%，馮程淑儀說，應不會比現時比例低很多，並希望在文物總數和一級文物數目都有突破。

香港故宮開幕後會以北京故宮的晉唐宋元書畫，以及來自北京故宮和法國羅浮宮、以馬為主題的藏品打頭陣，作為特別展覽，展期分別為3個月及6個月。展廳8的晉唐宋元書畫展會分3期展出，每期展出10件國寶級書畫。馮程淑儀說，最珍貴是第二期，即8月3日至9月4日的展覽。馮程淑儀說，香港故宮將展出的不少書畫從未試過「出宮」，她很喜歡當中的《江山秋色圖》，而另一幅今次未有借出的《千里江山圖》，和《江山秋色圖》是「兄弟」，希望之後可借《千》來港展出。

馮程：港故宮非京分館

馮程淑儀透露，每年會舉辦兩至三個特別展覽，晉唐宋元書畫展結束後；11月中將會在展廳8展出列支敦士登皇室收藏展覽，成本4000萬元，要找贊助補貼部分費用。她又說，不少訪客到北京故宮主要是看紫禁城的建築物，香港故宮的策展方式和內地不同，北京故宮也不是希望香港故宮作為其分館，而是用香港作為窗口，與世界對話。

相關字詞﹕西九文化區 香港故宮文化博物館 香港故宮 馮程淑儀

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