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日賣六千飛 故宮方維皮 馮程淑儀：盼政府資助弱勢群體參觀

【明報專訊】香港故宮文化博物館下周開幕，7月2日向公眾開放，截至昨傍晚，已售出或預訂逾5.4萬張門票，佔首月可供預訂門票近四成。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，因場地等限制，每日可預訂的門票當中，約三成門票為120元的特別展門票，而門票收入需達每年1億元，即每日或要售五六千張門票才達標。她又說，新政府上場後會和文化體育及旅遊局討論，或尋求政府資助學生和弱勢群體門票，以及部分節目等。

香港故宮周二（14日）開始接受預約，成人標準門票50元，可參觀展廳1至7，特別展覽120元，可額外參觀展廳8和9。截至昨午6時，經不同購票平台已售出或預訂超過5.4萬張門票，佔首月可供預訂的14萬張門票近四成，扣除已額滿的周三免費門票，售出約4.2萬張收費門票，當中約1.7萬張為標準門票，2.5萬張為特別展覽門票。

「120元票售最快 訪客知好嘢」

馮程淑儀接受訪問時表示，因要考慮展廳8和9場地大小，可參觀該兩個展廳的特別展門票佔整體可售門票約三成。她說，目前120元的門票售出較多，「我有些surprise（驚訝），120元的門票賣得最快，證明他們（訪客）知道是『好嘢』，不計較多付數十元。」

馮程淑儀說，香港故宮每年開支3億元，西九管理局會負責約45%至50%，其餘主要靠門票、會籍、贊助等，其中門票收入要有1億元。按每日可售門票約三成為120元、七成為50元計算，扣除周三免費門票及周二閉館等，每日或要售五六千張門票才可達每年1億元門票收入目標。馮程淑儀說，開館初期受防疫限制，也不想太擠迫，故每日參觀人數限為約5000，盼一兩個月後可增至7000人。被問及是否有信心每日賣五六千張飛，她說，對票務有信心，首4周免費門票已全數預訂，周末門票也很快被預訂，平日人流或較少，但相信可吸引學校參觀。

立會料西九10億赤字 研推「聯票」

被問會否加價，馮程淑儀說，「暫時不會，也有記者問我會不會減價，（標準門票）50元應該無法再減，（特別展覽）120元要看看我們的收入、有沒有贊助，未來一年應該會維持在50元和120元。」她又說，會研究推出西九文化區博物館「聯票」，即一張門票或一個會籍可同時參觀香港故宮及M+兩間博物館。

據立法會文件，西九管理局預計西九未來3年都有約10億元赤字，馮程淑儀表示，希望政府可提供資助，不一定是恆常資助或涉及數百億元的資助，例如資助展覽、弱勢社群和學生門票等，要和新成立的文體旅局討論。

期間限定商店賣自家產品

香港故宮收入來源還包括零售，馮程淑儀表示，香港故宮開放時，商店未能同步開放，但會有「期間限定商店（pop-up store）」，售賣自家製作產品，亦會和北京故宮博物院商討知識產權，用北京借出到香港故宮的藏品發展文創產品，考慮用香港藝術家設計、加入香港元素，也可能有部分產品直接從北京故宮直接入貨，希望今年底或之前完成討論。不過，馮程淑儀說，銷售文創產品未必會帶來很多收入，「很多可能是薄利多銷的物品，最受歡迎可能是10多20元的簿或茶杯墊，這些毛利未必很高，但希望將來不僅來香港故宮的朋友會買，世界各地的人都可以在網上商店購買，若內地觀眾也可以訂，（銷售）數量可以很大」。

相關字詞﹕西九文化區 香港故宮文化博物館 香港故宮 馮程淑儀

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