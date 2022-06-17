港聞

港聞二

內地香港間很多「不知道」 需多解釋

【明報專訊】香港回歸25年，有人說治權上的回歸，不代表民心回歸，問到梁振英是否同意，他說：「不能一概而論。」他承認有港人對內地有抗拒態度，但同時有約37萬港人定居內地，當中不少人從事文化藝術工作，內地多個大城市亦設有香港商會，往內地升學的文憑試考生比例亦創新高。他呼籲社會各界如商會、專業團體等應安排年輕人到內地體驗，「每做一個都會有效果，會對國家有更積極的看法」。

過去內地與香港的關係有過矛盾和碰撞，甚至直接影響民生，例如內地人來港大手購買奶粉、「雙非孕婦」、針對內地旅客的「掃蝗行動」等，全是梁振英任內曾處理的事件。他表示，內地與香港之間存在很多「不知道」，因而需多解釋這些「不知道」。他以任內推行的「限奶令」為例，內地認為香港是自由貿易港，輸入更多奶粉便可解決問題，因此他向內地解釋，由於香港店舖的面積有限，儲貨量有限，若有市民需臨急為家中嬰兒購買奶粉，至晚上已賣完，便是很大問題。

近年中央和香港官員常說的「深層次問題」，包括民生、房屋問題，問到多年來未能梳理的原因，梁振英歸咎於立法會，「立法會打架打成咁，特首參加答問大會，有人掟玻璃杯，那個環境下任何人想做事都做不到」。梁振英在任特首期間，以房屋問題為其施政的「重中之重」，可是問題至今仍困擾港人，梁振英點名批評城規會的程序愈來愈冗長，「往往為走程序而走程序」，他認為房屋土地發展的整個流程都需簡化。

（回歸25年 危與機）

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