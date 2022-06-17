港聞

港聞二

詰問港金融安全 稱社會須增國安意識

【明報專訊】國家安全涵蓋16個範疇，梁振英指《港區國安法》主要為應對政治安全的問題，但國家安全涉及很多內容，當中包括金融安全、經濟安全，國安法都不會處理。他不點名稱：「我們的金融安全是怎樣？世界上哪個經濟體，當地的主要、最大的商業銀行是外國人控制，受外國法律監管？」他指香港經歷長時間的外國管治，港人對國家安全的意識和警覺都不足。

「世上哪處最大商業銀行是外國人控制？」

不少人用新加坡與香港比較，特別是兩地的金融、經濟發展。梁振英指香港屬細小經濟體，高度開放亦高度國際化，外資參與程度高，政府卻參與程度低；新加坡則恰好相反。他以新加坡最大銀行星展銀行為例，指新加坡政府透過淡馬錫控股持有星展銀行，成為該行最大股東。他反問：「香港（金融）比較安全，還是新加坡比較安全？」

本港自1983年實行港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度，近年社會出現港元與美元脫鈎與否的討論，梁振英相信，一旦脫鈎，特區政府已有預案。他認為政府和社會須留意會否有人發起金融戰爭，並有所預案，「預則留，不預則廢」。

說到底，梁振英認為最重要是建立整個社會必須有維護國家安全的意識（awareness），尤其是青少年，「法律當然重要，但有法律後，要知道什麼是國家安全，當中包括什麼，以至今天維護國家安全的短板是什麼」。他指本港經過長時間的外國管治，港人對國家安全的意識、警覺不足，若對國家安全沒有足夠警覺和認知，有多少法律都是徒然。

2012年上任特首不久，梁振英推行由上一屆政府展開諮詢的德育及國民教育科，結果引起連場「反國教科」示威活動，他在同年10月宣布擱置該科的課程指引，學校可自行決定是否展開該科。問到若當年成功推行國教科，往後的社會動盪是否不會出現，梁振英形容「當時沒有條件」，指當時有相當數目的教師會「反過來教（國教科）」，反問：「給時間他們做什麼？」

現推國教關鍵在「如何教」 盼中學生每年到內地

事隔10年，時機更好嗎？梁振英認為，現時推動國民教育的問題，不在時間、內容，而是「如何教」的問題，方法需要更生動，例如親身到內地參觀、學習，認識國家最新發展情况。他說，每次碰到中學校長都會問對方，其學校學生的6年中學生涯中，到內地的次數，得到的答案是2至5次，梁認為是「好少」，希望至少可一年一次。

（回歸25年 危與機）

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