指港對國家價值不在政治 應研融入發展大局 梁振英：未來要轉話題 多談經濟

「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，這12個字為香港回歸中國的前途定下方向，回歸25年來，不同人在不同時刻，或多或少提出疑問。全國政協副主席、前特首梁振英曾是基本法諮詢委員會秘書長，參與《基本法》起草事務，他早前接受本報訪問，由基本法談到政制，再大談香港應「轉話題」，多談經濟發展、融入國家發展大局等，同時不忘關顧國際形勢，認為整個社會應建立維護國家安全的意識。

明報記者 馮樂琳

下周預告：陳德霖談香港獨特優勢

回顧過去25年，本港的政制發展一直是其中一個「解不開的結」，討論過的「雙普選」政改方案至今未實現，中央去年「出手」定下「愛國者」主導的選舉制度，來到回歸25周年的2022年，梁振英認為「真是要轉個話題」。他說，香港應放下過去談得太多的政治，改為討論未來的經濟發展，「太多問題值得探討，但我不認為是政治，更加不是政改」。他強調香港對國家的價值不在政治、政制，並引述國家主席習近平2018年提出對香港的4個「更加積極主動」，正是香港需集中的前行方向。

指問題非一國兩制 在港人治港

一國兩制、港人治港、高度自治，不少港人對此有過期望，亦有過失望，梁振英不認同一國兩制在過去25年出了問題，指問題是出於「港人治港」和高度自治，「有人說，中央干預香港太多，這是高度自治的問題，不是制度的問題，但我不同意（中央干預香港太多）」。他認為香港過往出現較大問題的是「港人治港」，重提立法會過去有大批議員「拉布」、會上有肢體衝擊等，甚至有政黨、議員到美國要求對方制裁中國、香港，「港人治港肯定是出了問題」。

曾任基本法諮詢委員會秘書長的梁振英指出，一國兩制並非由香港提出，而是北京提出作為解決香港前途問題的方針。他強調，中央在1980年代提出一國兩制概念，並不是為政治目的，意圖由香港達至最終普選體制後，供中國參照，「從來沒有人講過」。他強調，香港對國家的價值不是政治，「香港人都不懂政治」。他認為過去香港談太多政治，太少談經濟，2022年正值香港回歸25年的時間點，「真是要轉個話題」。

他指不少在大學修讀工程、理工科的學生，畢業後無法學以致用，「大問題嘛，很叻的（學生）讀完航空航天科技，可以做什麼？幾多人被迫沒有選擇下轉行？如何解決問題？是應該要討論的」。他認為，香港在經濟發展方面，應多探討如何融入國家發展大局，同時提升自身發展的動力，讓每個港人有更美好的生活，「這些問題在回歸25周年都值得探討，大家還在說幾時普選呀？」

普選要看「實際情况」 包括國際形勢

言下之意，香港以後是否不應再提「普選」？梁振英沒有直接說是與否。他表示，有關普選的基本法條文從未改變，籲關注普選的港人閱讀條文的前文後理，指普選時機是按實際情况，包括國際形勢等，一旦「實際情况」出現負面效果，例如出現佔領運動等，「當然不用想」。他重申，香港與內地的關係有更多事值得探討，「不要好似馬戴了眼罩，只看到『政治』兩個字，或只看到『政制』兩個字」。

稱習提4個「更加積極主動」是前行方向

梁振英反問：「香港對國家的意義、價值是什麼？不是我們（香港）的政治、政制。」他引述習近平2018年會見港澳各界代表團時，提到4個「更加積極主動」，包括「更加積極主動助力國家全面開放」、「更加積極主動融入國家發展大局」、「更加積極主動參與國家治理實踐」及「更加積極主動促進國際人文交流」。梁振英稱，上述4點都是國家對香港的要求，亦是香港需集中的前行方向。

訪問正值習近平接見候任特首李家超後，主動提到本港的選舉制度必須「長期堅持」。國家領導人親口談到香港政制，其說法是否意味普選無期？香港何時可重新起步邁向普選？梁振英認為，前提不是時間，「是原則問題，必須符合基本法，其中提到實際情况，如果普選出一個與中央對着幹的，選來做什麼？」他又稱，基本法45條規定「最終達至普選」，但提醒，基本法和《中英聯合聲明》都列明特首可經協商產生，他強調「看《基本法》要看全部，不止是45條」。

（回歸25年 危與機）