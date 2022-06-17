黃柳權：立國安法、改選制 沒損害一國兩制

黃柳權昨於紫荊文化集團主辦的一國兩制論壇以視像致辭，表示25年來的實踐足以證明一國兩制是「行得通、辦得到、得人心」；衡量一國兩制成功與否關鍵在於有否實現初心，並認為一國兩制的成功是「實實在在、有目共睹」，稱中央制定國安法和修改選舉制度是鞏固《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，確保一國兩制的實踐「不變形、不走樣」。

他表示中央充分肯定和信任候任特首李家超，相信新一屆政府施政能展現新氣象，建設高度開放、廣泛團結、社會安寧的香港。他又說，以往打賭香港會失敗的人，從來沒有贏過，將來也不會贏，認為在中央全力支持和內地的強大依靠下，香港的前景光明燦爛。

劉光源：沒人比中共更珍視一國兩制

外交部駐港特派員劉光源出席同一論壇發言，表示中央制定國安法和修改選舉制度，讓香港擺脫「泛政治化」的泥沼，走出西方民主的「神話」，發展優質民主。他提到，香港正處於「由治及興」的關鍵時期，重申中央對落實一國兩制沒有動搖，沒有人比中國共產黨更珍視一國兩制。

特首林鄭月娥和候任特首李家超同樣有出席論壇。林太發言時表示，現在是香港踏入穩定、繁榮和機遇的新時代，在政治、經濟、文化、科技和環境上，均有良好前景。她批評2019年的反修例運動，險令一國兩制脫軌和癱瘓政府運作，全因中央及時出手才能化解危機。李家超重申，本港對法治和司法獨立的承諾是不容置疑，也是維持長期繁榮穩定的關鍵。他說，香港未來一方面應投入大灣區發展，亦需維持與國際的聯繫。