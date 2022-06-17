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研設機制審「涉國安」撥款 業者指倒退憂自我審查增

【明報專訊】消息稱，藝發局內部正研究設立機制，處理可能涉國家安全的資助撥款申請，並有權抽起申請。藝發局主席王英偉回覆查詢時不置可否，僅表示藝發局一向有審視撥款申請，但承認藝發局作為執行機構，《港區國安法》生效後「意味有新的標準要遵從」。

王英偉未言明屬實否 認國安法下有新標準

本報得悉，國安法前年生效後，藝發局去年曾安排由外判律師行舉辦的法律工作坊，講述國安法及國安法首案「唐英傑案」，與會者轉述講者說涉文字創作「特別要小心」。本報近日向藝發局查詢，局方事隔一周回覆時只承認獲民政局授權統籌藝發局推選委員事宜，但無正面回應有關國安法講座事宜。

親建制報章去年曾質疑發行《理大圍城》的發行商「影意志影院」獲藝發局資助，藝發局其後停向影意志發放76萬元資助。

消息透露，藝發局內部正醞釀研究工作小組，由藝發局大會委員審視可能涉及國家安全的資助申請。

王英偉回覆時未透露藝發局是否考慮建議，只解釋藝發局機制下，一向主力由行政總裁召開會議和執行審查撥款，將不符合準則作品剔出資助申請名單。坊間擔心藝術創作自由受影響，他認為「全世界的政府都有把尺去量度」，強調只是依從法律行事、「藝術就是藝術」，不認為要特別宣揚挑戰國安的作品，畢竟現實生活仍然有其他主題，局方有責任確保公帑妥善運用。

戲劇界憂台上著黑衣也踩界

有不願具名的資深文藝界人士質疑，在國安法下，還會否有人提出所謂的敏感作品，「還是本來不敏感作品，都被視為敏感？」

另一不願具名戲劇工作者認為，相關審查制度是很大倒退，憂慮劇團為「保台前幕後的飯碗」或會加強自我審查。他指出，戲劇本質不能局限於歌舞昇平，而是要與社會接軌，促請當局提供明確指引，否則擔心日後涉及「撐傘」情節不能公演，甚至舞台上穿著黑色服裝也會「踩界」。

安排法律工作坊講國安法 講者：文字創作特別要小心

據悉，藝發局去年修改資助合約條款，要求獲資助者確保參與藝術項目者遵守合約及適用法例，而獲資助者必須出席網上法律講座。

綜合與會者說，講座由大型本地律師行講解，會上重點複述國安法條文和唐英傑案的判辭。據悉，有人問及能否提及「光復香港，時代革命」口號，與會者稱講者當時不置可否。有與會者轉述，會上講者說藝術家自行判斷創作會否煽動或顛覆，但承認如果創作涉及文字，則「特別要小心」。

相關字詞﹕藝發局

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