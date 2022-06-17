藝發局改選制 16選委「把關」 民政局稱符國安下維持認受 業界質疑「等同沒選舉」

民政局發言人回覆本報查詢時證實安排，並稱新安排與選委會及立法會選舉安排相適應，保障國家安全元素，及容許藝術文化選民在符合國家安全下，「盡量維持推選制度的認受性和代表性」。局方又說，16名選委不乏資深前輩，114個指定文藝團體中亦不乏活躍藝文界及獲藝發局資助的團體，相信他們推選時能作合理判斷。明報記者 林勵 施俊宇

2013及16修例有諮詢公眾 王英偉：今未做因須趕及年底選舉

翻查資料，藝發局2013及2016年修訂選民資格及其他選舉規則時，均有諮詢公眾及業界，藝發局主席王英偉回覆本報查詢時解釋，未公開諮詢是由於須趕及年底換屆選舉，加上民政局相信方案「已經是最好的方向，預料變動的機會不大」，會上已盡量吸納藝發局委員的意見交局方考慮。

藝術發展局是除區議會外，少數有民選成分的法定機構。根據《香港藝術發展局條例》，藝發局大會22名非官方委員當中，最多10人可由文學、音樂、電影等共10個藝術範疇的團體或個人推選一人，再報特首委任。民主派在2016及2019年搶攻藝發局民選委員選舉，2019年在10個藝術組別中勝出了9個。

藝發局大會10席民選 原1%選民提名 變「1選委+2團體」

有別過去只需在藝術範疇登記選民中，獲1%提名（或5個提名，以較高者為準；2019年要求提名人數最高的界別為視覺藝術，為14人），新安排下，參選民選委員，要在16名文化及演藝界別選委中，獲其中一人提名（見表），同時要在體演文出界別分組選委的114個指定文化界團體中，獲兩個提名。據悉，過去跨藝術組別投票安排也會取消。

民政局個多月前交方案 藝發局談個多小時通過

據了解，民政局約一個多月前敲定新選舉方案並正式提交藝發局大會，藝發局大會近期討論個多小時後多數通過，沒有如2013及2016年再諮詢公眾或業界。王英偉稱今年初收到民政局通知，要就藝發局選舉辦法討論。他說不便透露選舉方案具體細節，會留待民政局公布，由於政府架構重組、即將成立新的文化體育及旅遊局，預計七一回歸慶祝活動後正式公布新選舉方法。藝發局在本報5月底查詢後，昨回覆說本月內會開始選民登記。

曾任藝發局藝術顧問的資深導演張同祖說，藝發局更改選舉方式應該諮詢業界，質疑「以前改選舉方法，都應該討論下，𠵱家根本唔需要」。他又批評，由選委提名才可參選，「等同唔會有選舉」，至於自己會否再投票，他說會看看一票有無分別，但直言業界未必太關心選舉。

身兼藝發局委員的選委會界別立法會議員吳傑莊認為，修訂符合「愛國者治港」大方向。由正式遞交方案到通過僅約一個月，他說時間足夠，並補充藝發局使用公帑，在新安排下更多空間與內地及外國交流。

對於是否僅知會藝發局，民政局回覆說，政府一向和藝發局有密切溝通，並支持藝發局在完善選舉制度下提出新安排。民政局又說，從事公職者效忠《基本法》和特區「是理所當然的」，但政策局仍在研究法定機構宣誓事宜。

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