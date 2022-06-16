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【Emily】冀記協「有尊嚴地存在」 陳朗昇競逐連任主席

【明報專訊】香港記者協會本月25日會舉行周年會員大會改選執委會，記協近日向會員發出郵寄選票，列出記協主席陳朗昇（圖）參選競逐連任，並成為主席唯一候選人。

稱因無人參選 10月如期赴英

陳朗昇早前話，將於10月到英國牛津大學路透新聞研究所，參加為期半年嘅學人計劃，自己「不積極尋求連任」記協主席。佢噚日同Emily講，由於冇人願意選主席，所以自己選，而10月佢會如期赴英，屆時將按會章選出代主席執行會務。

陳朗昇以網媒「Channel C」副採訪主任身分參選，佢嘅政綱提到，將竭力保持記協有尊嚴地存在，「保會保人」，被問到係咪因為記協有危機所以提出呢項政綱，佢就話希望大家「自行解讀」。佢喺政綱話，會就車輛登記、控罪書及商業登記等查冊事宜與當局磋商，以滿足傳媒日常工作需要，以及為獨立記者及公民記者提供更多保障及培訓。陳朗昇同Emily講，佢任內曾經同當局傾過蔡玉玲查冊案控罪書內容，「會面過程還可以，但結果不理想」。

前主席黎佩兒「出山」選理事

今次記協有7人出選，除咗陳朗昇，仲有喺1997年做過記協主席嘅黎佩兒「出山」參選理事，佢喺政綱中話，自己作為資深會員，「對維護在急促社會轉變中的協會的地位及角色，責無旁貸，希望略盡綿力」。

嚟緊周年會員大會亦會就修改會章條文投票，包括調低解散門檻。

相關字詞﹕陳朗昇 記協

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