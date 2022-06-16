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2022年6月16日星期四
港聞二
清潔工中磚亡 兩青年否認謀殺暴動 共控3罪 首被告曾認在場示威「畀人打」
爆眼女申向警索償 法援署促重新考慮
梁凌杰墮斃3周年 市民太古廣場悼念
醫生發布女子裸照罪成勢判囚 官：如同恐嚇
楊森籲中央放寬 「重回2019前多元」 稱既已「止亂」 應降參選門檻重提普選
指50年不變僅口號 葉劉：要順應新憲制秩序
過去制度「過度自由」 田飛龍：民主派需轉型「忠誠反對派」
陽性破千 培正中學逾60人聚餐6染疫 課室未見傳播毋須停課 醫生關注校內有否二三代
入食肆內酒吧亦須快測照 食環：不應即場測
「有薪檢疫假」修例通過 不設追溯期
智能手表+電子地圖 助指揮搜救增跨部門協調
涉改出勤表遭起訴 康署助理經理自戕
28款方包 10營養不符標籤 6產品將被控 「85℃」白包飽和脂肪酸「超標」九成
9款牀單標榜抗菌 兩款測試佐證有效
新樓未入伙地板發霉 消委介入後發展商跟進
1款血氧計標籤資料遺漏 消委倡立法規管
菲傭裁死於自然 官下令警查中介 陪審對警方勞處提建議 公司：唔知有咩違例喎
僱主向警指「因家事」辭職 官：改變調查方向「問題嚴重」
中轉屋拆遷 單身戶斥政策不公申覆核
渣馬跑手不治 專家指醫輔隊田總合作「好大困難」
景賢里活化設私房菜 每圍萬元起 辦免費導賞團 下午茶人均300元
海關拘找換店女職員 涉洗黑錢3.5億
康署明年新系統防電腦程式訂場
別人填錯資料 239宗誤領消費券拒還
「佔旺女村長」非禮女囚友加監3月
大灣區GBA專題：寵物移居大灣區 符3條件免隔離
大灣區GBA專題：寵物內地回港 須隔離檢疫4個月
大灣區GBA專題：內地出行可考慮寵物專車
大灣區GBA專題：購內地寵物保 減輕醫療開支
尊子漫畫
【Emily】冀記協「有尊嚴地存在」 陳朗昇競逐連任主席
【Emily】6郵票2小型張 港故宮郵品6．30開售
【Emily】又有議員高歌 林健鋒唱《一枝竹仔》撐架構重組
【Emily】4直選「單頭」議員合組議政聯盟
【Emily】樞機送Miss Mo神學書 約定讀後討論
【Emily】港區人代選舉會議成員接受登記
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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