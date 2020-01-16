大灣區GBA專題：寵物移居大灣區 符3條件免隔離

明報記者 黃清瑤

如果攜同寵物移居到大灣區，中國海關總署早於2019年5月起，容許港澳人士攜同一隻寵物（只限貓或狗）經深圳灣口岸或落馬洲口岸入境內地，毋須強制隔離。然而亦有3項指定條件，當中包括（1）提供有效的官方檢疫證書，即抵達前14天內接受官方機構的動物臨牀檢查，證書需要包括有寵物品種、學名、性別、毛色、出生日期或年齡、植入晶片部位、編號和日期；動物衛生臨牀檢測結果與日期；（2）狂犬病疫苗接種證書；（3）寵物已接種符合國際標準ISO11784及11785的15位數字晶片。

廣州白雲機場為寵物隔離口岸

要留意若寵物未有植入晶片，或在過境時發現寵物有傳染病或寄生蟲症狀，寵物就需要在指定口岸隔離30天。目前內地有10個寵物隔離口岸，位於大灣區的只有廣州白雲機場。倘若在隔離期間寵物出現健康狀况，海關人員會通知飼主，申請後，可允許寵物前往指定區域接受治療。

19個指定國家或地區適用

以上要求適用於寵物來自19個指定國家或地區，包括香港、英國、澳洲、新西蘭、愛爾蘭及澳門等。倘若來自非指定國家或地區，符合以上3項條件，再加上提供寵物1年內狂犬病抗體檢測報告，就毋須隔離。現時，內地海關對寵物入境規定相當嚴謹，倘若攜帶貓狗以外的寵物如兔仔、倉鼠，或超過數量要求，動物可能會被退回或銷毁，因此切勿以身試法。

不過，現時香港及內地確診個案宗數有增無減，香港更有可能爆發第六波疫情，最新隔離政策下，香港入境內地的旅客需要持有香港健康碼（綠色碼）、於33家認可的核酸檢測機構，進行鼻咽拭子或鼻腔咽喉混合拭子檢測呈陰性，檢測時間須為過關前48小時以內、額外快速核酸檢測呈陰性及已完成新冠疫苗接種證明。

此外，前往內地不同城市亦有不同隔離政策要求，以深圳及廣州為例，須進行14天集中隔離及7天居家隔離。如果有攜同寵物，在過關後須等待檢疫巴士，工作人員會查詢想要入住哪個價錢級別的酒店，此時向工作人員表明需要與寵物同住，就會分配到寵物友善酒店一起隔離。

深圳福田寵物方艙 可容納200隻寵物

倘若不幸在隔離期間染疫，就有可能要與寵物分開，幸運的是今年4月，深圳建立全國首個官方寵物方艙「愛心寵物驛站」，驛站位於福田上沙村，可以容納200隻寵物同時持續為牠們檢測。

為應付需求，5月份又於深圳光明區建立可容納300隻寵物的集中託管中心。如果不幸寵物被發現帶有病毒，將會持續隔離至檢測陰性後歸還。

[活在灣區]