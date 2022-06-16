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康署明年新系統防電腦程式訂場

【明報專訊】市民現可透過康體通網上系統預訂康文署轄下康體場地，當局最近接連出招打擊「炒場」，包括不接受團體申請轉換活動負責人。署理民政事務局長陳積志昨以書面回覆立法會議員查詢時表示，全新系統明年將取代康體通，並會引進新一代對抗機械人程式方案，防止用電腦程式預訂政府康體場地作炒賣。立法會民政事務委員會主席鄭泳舜認為，新系統已研發一段時間，質疑當局動作太慢，建議提早推出，又建議當局修例加重炒場罰則，而非只用行政手段應對。

2018年批款開發 議員斥太慢

2018年立法會批准以接近5億元開發「全新智能康體服務預訂資訊系統」。陳積志稱，新系統首階段明年投入服務，當中的過濾機械人程式軟件具備人機識別及學習引擎，若發現不尋常預訂情况，會即時分析及攔截。他說，新系統會在先到先得的分配機制上，再按個別設施和租訂時段的需要，加入以抽籤方式分配康體設施的新功能，先抽籤分配場地，而剩餘段節會按現行機制分配。新系統須實名登記及完成身分認證。

另外，康文署前年10月底委聘天津貓眼微影科技有限公司，為城市售票網提供新一代票務系統，正做系統開發及功能測試，以便處理受歡迎節目開售門票時用量激增的需求，以及加強防止電腦自動程式購票，預計今年第四季投入服務。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩稱，在康體通預訂場地前，每次要輸入不同識別碼，以防機械人自動訂場，但現時機械人可分析學習識別碼的變化，繼而自動輸入識別碼，搶先預訂場地。他期望升級系統後，可防止機械人看穿識別碼的變化，令更多人可公平競爭場地。

相關字詞﹕康文署 炒場 全新智能康體服務預訂資訊系統 康體通 城市售票網

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