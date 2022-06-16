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海關拘找換店女職員 涉洗黑錢3.5億

【明報專訊】海關根據情報，懷疑一名找換店女職員參與洗黑錢，經過近兩年蒐證及深入調查，昨日在油麻地拘捕涉案女子，她涉嫌於4年多清洗3.5億元黑錢，涉案資金來源仍在調查，海關不排除有更多人被捕。

4年處理1500宗可疑交易

海關有組織罪案調查科財富調查課2020年底根據情報鎖定一名女子，懷疑她參與洗黑錢，於是展開財富調查，發現她2018年開始利用個人銀行戶口處理共1500宗可疑交易，涉款約3.5億元。關員昨早在油麻地文昌街文蔚樓一單位拘捕該名51歲女子，她報稱找換店職員，並檢獲一部手提電話及多張銀行卡。

報稱月入1.5萬 財務背景不相稱

調查顯示，被捕女子利用名下23個銀行戶口，收取逾160個第三者個人戶口及逾20個公司戶口的可疑資金，隨後以提取現金或匯款轉帳方式，將資金轉移至逾160個第三者個人戶口及至少15間公司戶口。經初步調查，該些戶口持有人與被捕人並無明顯關係，當中涉案公司戶口由本地空殼公司持有，而被捕人報稱涉案期間月入8000至1.5萬元，名下並無持有任何物業及公司，因此相信其個入戶口所處理的3.5億元與其財務背景不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動。海關會循被捕人背景、資金來源及流向深入調查，不排除有更多人被捕。

相關字詞﹕海關 洗黑錢

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